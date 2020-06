Les Reines du shopping : deux candidates moquées sur les réseaux sociaux !

Depuis leur passage dans l'émission Les Reines du shopping, Iris et sa mère Nathalie sont la cible de moqueries concernant leur look et leur manque de culture générale...

Look de Barbie et importantes lacunes en culture générale… Iris et sa maman Nathalie, toutes deux candidates des Reines du shopping, ont consterné les téléspectateurs lors de leur passage dans la célèbre émission présentée par Cristina Cordula.

Ce lundi 25 mai 2020, en attendant la reprise des tournages des numéros inédits des Reines du shopping, M6 a préféré rediffuser une semaine de compétition spéciale mères et filles, initialement diffusée en 2017.

Les candidates, alors en binômes avec leur progéniture, devaient réussir à être « moderne avec des baskets ». Un thème qui a visiblement plu à toutes les candidates, certaines se montrant néanmoins montrées prudentes, à l’image d’Émilie et de sa mère Florence.

« Je n’aime pas trop tuer la peau de l’ours avant de l’avoir… Non, vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! », s’était alors exclamée Florence face aux caméras de M6. Une expression populaire et bien connue de tous, qui visiblement ne disait rien du tout à deux autres candidates, Iris et sa maman, Nathalie.

Nathalie et les « top croc » de sa fille Nathalie nous explique pourquoi elle n’aime pas les « top croc » 😂#LRDS spéciale mères-filles, cette semaine à 17:30 sur M6 Publiée par Les Reines du Shopping sur Mardi 19 novembre 2019

Les deux Belges, toutes les deux gérantes d’une boutique de prêt-à-porter à Herstal, non loin de Liège, se sont en effet montrées très surprises à l’énoncé de cette expression inconnue au bataillon… « Quoiii ? Je comprends rien, moi… », a déclaré Iris, perplexe, tandis que sa mère ne parvenait pas à expliquer le concept à sa fille. Finalement, c’est bien la voix off de l’émission qui a dû s’en charger, voyant que Nathalie n’y parviendrait pas.

Miracle ! La jeune Iris semblait avoir compris le sens de l’expression utilisée par Florence, lorsqu’elle a tenté d’expliquer aux téléspectateurs que plusieurs expressions similaires existaient en Belgique.

Iris s’est alors lancée dans une comparaison pour le moins hasardeuse, s’exclamant : « On dit aussi “On n’avance pas le blé”, “la charrue avant le blé” ou je ne sais pas quoi… ».

De quoi bien faire rigoler les téléspectateurs, qui ont bien sûr deviné que la candidate belge souhaitait faire allusion à l’expression : « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ».

Un manque de culture générale affligeant pour beaucoup de téléspectateurs, qui ne se sont pas fait prier pour se moquer du duo mère-fille sur les réseaux sociaux.

« Non mais les deux blondes, c’est pas possible d’être aussi cruche, elles le font exprès rassurez moi ? Parce que là c’est du haut niveau… », a ainsi jugé un internaute, tandis qu’un autre s’est demandé, cinglant, si la mère et la fille n’avaient pas « oublié leurs cerveaux à la maison » avant de participer à l’émission Les Reines du shopping !

Parmi les nombreuses réactions d’internautes visiblement consternés, l’un d’entre eux s’est également demandé pourquoi « les candidates belges sont toujours des filles qui en font des caisses, vulgaires, looks de mauvais goût ? Ces dernières semaines, on a eu un beau panel ».

En effet, le 19 mai 2020, c’est bien une autre candidate belge qui a marqué le public en affichant un décolleté plus que vertigineux et particulièrement affligeant. « Je suis désolée pour la Belgique… vraiment, vous ne méritez pas ça », s’est alors exclamée, ironique, une internaute stupéfaite de l’attitude consternante du duo Iris et Nathalie.

Les Reines du shopping et Cristina Cordula en danger ?

La chaîne M6 avait décidé de repousser le retour de l’émission d’Incroyables transformations, pourtant annoncé de longue date. Cristina Cordula et son émission Les Reines du shopping conservaient ainsi trois épisodes quotidiens sur la chaîne, de quoi ravir les fans du programme !

Il faut dire que les téléspectateurs étaient inquiets, étant donné les difficultés d’audience rencontrées par la chaîne M6 en 2019. Cristina Cordula avait alors connu un échec cuisant avec la diffusion de son émission Les Reines des enchères, en fin d’après-midi. Avec The Bridge et Le sens de l’effort, M6 avait également enregistré des audiences catastrophiques, poussant les dirigeants à déprogrammer en urgence les deux programmes.

Suite au confinement, la chaîne M6 a finalement annoncé le retour du programme Incroyables transformations dès le lundi 25 mai, à 15h55. Par conséquent, l’émission Les Reines du shopping se voit privée d’un épisode. Pas d’inquiétude cependant, puisque pour l’heure les rediffusions des Reines du shopping assurent l’audience de M6 auprès des femmes de moins de 50 ans, une cible particulièrement convoitée par les annonceurs (surtout en cette période compliquée).

Les fans de Cristina Cordula et de son émission peuvent donc être rassurés : M6 n’est pas près de déprogrammer Les Reines du shopping !