Les Reines du shopping une candidate choque absolument tout le monde avec une mini-robe ! Malaise sur le plateau !

Si vous regardez la chaîne M6 de temps en temps, vous avez dû tomber sur la célèbre émission « Les Reines du Shopping ».

Elle est animée par Cristina Cordula, la styliste brésilienne qui est sur tous les écrans et même dans les pubs pour une marque de shampoing très connue.

Vous avez déjà dû entendre sa phrase « Ca va pas du tout ma chérie ! » et vous appliquez peut-être son conseil concernant les collants couleur chair qui seraient un fashion faux pas.

Pendant cette émission, 5 candidates s’affrontent pour trouver la meilleure tenue (accessoires compris) associée à la meilleure mise en beauté (coiffure et maquillage). Elles ont un budget défini et un temps limité pour s’accorder avec le thème.

Pendant le shopping de l’une des candidates, les autres commentent ce qu’elles voient. Cristina se mêle également à la partie.

Suite au shopping et à la mise en beauté, les candidates attribuent une note à leur rivale et Cristina fait de même.

Souvent, les fashionistas ne sont pas tendres entre elles… et la styliste ne ménage pas non plus ses mots.

Pendant le confinement, la Production des Reines du shopping en a profité pour rediffuser des anciens épisodes que vous n’avez peut-être pas encore vu. Ce mardi 19 mai, l’épisode en question a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux…

Et pour cause, l’une des candidates aurait trop abusé sur son choix de tenue selon les internautes et selon les participantes elles-mêmes ! Ce ne serait pas la première fois que quelqu’un crée un malaise pendant l’émission…

Le thème du jour n’était pas simple : il fallait être chic avec une pièce de fripe. Pour cela, les concurrents avaient 350€ à dépenser. Parmi les candidates, l’une d’entre elles sortaient du lot : Marie-Laurence. La professeure de mathématiques de 45 ans souhaitait vivement gagner pour une bonne raison.

Pendant la présentation de son dressing actuel, elle a expliqué qu’elle pesait 52 kilos de plus il n’y a pas longtemps. Depuis sa perte de poids remarquable, elle revit et ose porter toutes les tenues qu’elle aime bien.

« Ma silhouette, avant, elle n’était pas du tout comme ça. C’était plutôt des lignes courbes on va dire… J’avais 52 kilos de plus. Depuis, je revis, donc je me venge un petit peu sur toutes les années passées à galérer pour m’habiller » avait-elle avoué.

Son explication lui a valu une attaque de la part d’une de ses rivales : Ilknur. Cette dernière, n’appréciant pas vraiment le dressing de Marie-Laurence, a déclaré : « Ça doit être ça ton problème ».

Complètement à l’aise avec son corps, la professeure de mathématiques a montré à l’écran sa tenue préférée et ce fut le choc ! En effet, personne ne s’attendait à un look.

Elle explique qu’elle trouve cette robe très chic et habillée, ce qui n’est pas du tout de l’avis des candidates ni de celui de Cristina Cordula.

Si sa rivale Glody est restée polie en disant simplement qu’elle ne dirait pas que la robe soit classe, Ilknur a directement dit ce qu’elle pensait franchement.

Elle a pointé du doigt le fait que sa concurrente portait un décolleté bien trop plongeant alors que la robe est déjà trop moulante.

« Elle met ses seins en valeur, mais d’une façon… Déjà, la robe elle est moulante… » a-t-elle dit, consternée.

Cristina a confirmé ses propos en disant que la robe blanche n’était pas élégante car elle n’avantageait pas sa poitrine. Le modèle de la robe ne lui convenait pas non plus.

« Ça n’avantage pas du tout sa poitrine et ça fait trop décolleté, donc du coup ce n’est pas très élégant. Je ne suis pas fan du modèle de la robe non plus. » a expliqué Cristina Cordula.

Marie-Laure ne gagne pas Les Reines du Shopping

Même la voix off de l’émission a été choquée par son décolleté et n’a pu faire de commentaire qu’à ce sujet ! On peut dire que Marie-Laurence les a tous choqués. Mais au final, si elle se plait ainsi, n’est-ce pas l’essentiel ? En effet, le plus important reste tout de même de se plaire à soi, qu’importe le regard des autres.

Malgré tout, elle finit par choisir une tenue qui n’est pas provocante.

Mais cela ne suffit pas pour remporter la victoire, pas de chance car sa tenue n’était pas dans le thème !

Elle a participé à une émission de mode qui accorde beaucoup d’importance aux fashion faux-pas. De plus, dans « Les Reines du shopping », les candidates doivent trouver des tenues qui s’accordent à leur morphologie selon Cristina.

Vous pouvez donc découvrir les Reines du Shopping tous les jours en fin de journée et cela devrait vous aider à changer votre garde-robe si vous avez l’intention de modifier votre look. En effet, Cristina Cordula a souvent de bonnes idées pour sublimer le corps des femmes et grâce à quelques astuces, vous changez votre vie.