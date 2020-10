Les meilleurs astuces de grand-mère pour prendre soin de ses cheveux sans dépenser son argent, juste avec ses produits habituels !

Les cheveux forment la parure naturelle de la femme et de l’homme aussi d’ailleurs. Certes, il y a des chauves très sexy même si la mode change. C’est d’ailleurs Fabien Barthez, un français, qui a lancé cette mode. Aujourd’hui la mode est revenue aux crinières bien fournies. Les cheveux longs sont à nouveau de rigueur chez les femmes. Mais les hommes aussi arborent des crinières bien taillées mais sans forcément revenir aux cheveux plus longs. Or des cheveux, cela s’entretient.

L’entretien de la chevelure

Les erreurs lors de l’entretien, du lavage et des soins apportés aux cheveux se payent cash. Ils vont perdre de leur volume et de leur gonflant. Or, la plupart des gens commettent des erreurs lors du lavage. La première erreur concerne la température. Or, on la trouve même chez les coiffeurs qui souvent les lavent à l’eau chaude. Il est aisément compréhensible qu’il faut que l’eau soit chaude ou au moins tiède pour pouvoir faire agir le shampoing. Mais une chaleur excessive va abîmer les écailles des cheveux. Cela va rendre la chevelure terne et rêche. En effet le cheveu est extrêmement fragile. En fait ce qui fait merveille sur les cheveux, c’est les rincer à l’eau froide. C’est bien entendu réservé aux courageux. Tout le monde ne supporte pas les jets d’eau froide sur la tête. Mais rien n’interdit de les laver et de les rincer à l’eau tiède. Ensuite, pour le rinçage il faut baisser progressivement la température pour arriver à l’eau la plus fraîche possible.

Un shampoing de bonne qualité

Bien sûr il faut prendre un shampoing de grande qualité. L’idéal est d’éviter à ce qu’ils aient trop de silicone. En effet, les produits de bas de gamme auront tendance à être chargés en silicones. Ils vont donner une impression de volume juste après le lavage et le premier séchage. Mais la coiffure va s’aplatir très vite voir le cheveux va regraisser. L’autre grossière erreur faite par les personnes qui lavent leur chevelure est de trop frotter. En effet, malaxer autant un cheveu qui est déjà mouillé sous prétexte de faire mousser les produits un maximum pour enlever les résidus de saleté et de pollution va le fragiliser. Il faut laver les cheveux avec beaucoup de douceur en évitant de frotter.

Effectuer un massage crânien

En faisant un massage sur le crâne, il faut prendre garde à ne pas emmêler encore plus les cheveux. D’ailleurs, il faut savoir que peigner les cheveux avec un peigne fin une fois qu’ils sont lavés pour mieux les démêler est une hérésie. Il vaut mieux effectivement d’abord les démêler un petit peu aux doigts pour permettre aux éventuels nœuds de se séparer en douceur. Ensuite une brosse ou un peigne avec des dents écartées permettra de continuer le démêlage. Un pré séchage doux de la chevelure va préserver le cheveu. On peut à nouveau démêler si besoin est. Mais ces actions de démêlage vont être totalement superflus si on prend l’habitude de réaliser un soin après chaque shampoing. En effet mettre un après-shampoing chaque lavage est la meilleure façon de garder des cheveux éternellement beaux. Par contre là aussi des précautions s’imposent lorsqu’on pose un après-shampoing.

Attention à ne pas graisser les racines

Le but est de nourrir le cheveu pas de le rendre gras. Ceci signifie qu’il ne faut jamais appliquer un après-shampoing sur les racines. Toujours et uniquement sur les longueurs. Une fois appliqué sur les longueurs on démêle avec un peigne à grosses dents. Il faut ensuite rincer le produit à l’eau fraîche. Il suffit ensuite de sécher ses cheveux soigneusement et toujours tout en douceur. À ce propos rien ne vaut un près séchage en douceur avec une serviette en microfibre. Celle-ci va absorber un maximum d’eau pour que le travail du sèche-cheveux reste résiduel. Et les résultats sont visibles de suite.