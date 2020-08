Les Marseillais vs. Le reste du monde : Jessica Thivenin « dégoûtée », elle a repris une très mauvaise habitude !

Il y a plusieurs mois, Jessica Thivenin a accouché d’un petit garçon, Maylone. La star de télé-réalité a dû faire face à de nombreux problèmes liés à la santé de son fils.

Maylone a dû se faire opérer à la naissance à cause d’une malformation. Ainsi, Jessica et son mari, Thibault Garcia, se sont beaucoup inquiétés. Sans compter que le bébé s’est étouffé et a bien failli connaître un triste destin.

Pour autant, Maylone est en pleine forme et les jeunes parents ont fêté ses dix mois il y a peu. Le petit garçon fait le bonheur de Jessica et il grandit bien. D’ailleurs, cela se ressent puisque la femme de Thibault est plus à l’aise dans son rôle de maman.

Jessica a repris une mauvaise habitude !

Jessica Thivenin a repris la télé-réalité et elle a assisté au tournage des Marseillais vs. Le reste du monde 5. Pendant plusieurs semaines, elle a laissé son fils afin de tourner les épisodes. La starlette a pu retrouver ses amis mais elle s’est aussi beaucoup disputée avec certains de ses collègues.

Le tournage des Marseillais s’est bien passé mais Jessica n’en garde pas que des bons souvenirs. Depuis, elle est très fatiguée et elle fait de nombreux cauchemars. Sur Snapchat, la starlette a avoué qu’elle s’était remise à fumer et elle a honte.

« Je ne vous ai pas dit, je suis dégoûtée. Combien de fois je vous ai dit de ne pas fumer » a-t-elle commencé par dire. En fait, Jessica a beaucoup déprimé en l’absence de son fils et elle a replongé.

Avant le tournage, Jessica Thivenin est restée plusieurs jours dans un hôtel, seule. Ainsi, elle a beaucoup pensé à son fils et c’était la première fois qu’elle se séparait de lui pendant autant de temps. Une situation plutôt anxiogène pour la star qui se veut toujours très proche de son enfant.

« Et en fait, j’étais hyper mal de laisser Maylone, du coup j’ai fumé et depuis je refume. Je suis dégoûtée d’avoir repris, j’espère que je vais re-arrêter. j’étais beaucoup mieux quand je ne fumais pas » a t-elle confié.

Jessica va tout faire pour arrêter de fumer !

Jessica avait arrêté de fumer avant sa grossesse et elle se sentait bien mieux. La star de télé-réalité avoue qu’elle avait plus de goût et une peau plus belle. Ainsi, elle ne compte pas continuer à fumer et elle espère même arrêter pour le mois de septembre.

« J’espère réussir à arrêter en septembre. Je suis dégoûtée, pas du tout fière de moi » a t-elle dit. La femme de Thibault a mis plusieurs jours avant de tout avouer à ses fans et elle est triste d’avoir gâché tous ses efforts.

Jessica Thivenin pourrait pourtant bien avoir du mal à se passer de la cigarette car son mari fume toujours. Pendant un temps, la maman de Maylone encourageait Thibault à stopper la cigarette mais il n’a jamais réussi à s’en passer. D’ailleurs, cela été devenu une source de conflits entre eux.

Pourtant, maintenant qu’elle a retrouvé Maylone, on peut espérer qu’elle se sente mieux et qu’elle laisse tomber cette mauvaise habitude pour de bon !