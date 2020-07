Les Marseillais Vs Le Reste du monde : cette candidate ferait son grand retour !

En raison des mesures sanitaires, la nouvelle saison des Marseillais Vs Le reste du monde ne se déroulera pas à l’étranger mais dans le sud de la France. Pour le reste, rien ne change. La famille des Marseillais et celle du Reste du Monde continuent de s’affronter dans des épreuves sportives afin de remporter la coupe des vainqueurs. Chaque semaine, le clan qui aura remporté le moins de points dans les différentes battles devra éliminer l’un de ses membres. Avant de pouvoir éventuellement faire rentrer de nouvelles têtes lors des nombreux affrontements qui ont en lieu en début de semaine. Alors que cette nouvelle édition est en plein tournage, de nombreuses rumeurs font état de l’arrivée de certains candidats. Et l’un d’entre eux (ou plutôt l’une d’entre elles) risque de faire beaucoup de bruit.

Un come-back en fanfare

Spécialisé dans les indiscrétions des programmes de téléréalité, le compte Instagram @wassim.tv révèle que Kim Glow s’apprête à intégrer le tournage. Si l’information n’a pas encore été confirmée, plusieurs indices semblent prouver que la sulfureuse candidate ferait bien son come-back. Tout d’abord, son absence des réseaux sociaux et notamment Instagram. Par ailleurs, elle a été aperçue dans un hôtel à Saint-Tropez à quelques encablures du lieu de tournage de la nouvelle saison des Marseillais Vs Le reste du monde. Par ailleurs, elle aurait également posté un message à destination de son petit ami.

Si l’arrivée de Kim Glow dans l’émission était vérifiée, il y a fort à parier que celle-ci ferait l’objet d’un incroyable buzz. Figure emblématique des Marseillais, la brune plantureuse ne s’est pas fait que des amis dans le milieu de la téléréalité et a plus d’une fois croisé le fer avec d’autres candidats par le passé comme Jessica Thivenin ou Milla Jasmine, toutes deux présentes sur le tournage de la nouvelle édition des Marseillais Vs Le reste du monde.

La saison des retours

Ces dernières années, Kim Glow s’est faite plus discrète, délaissant W9 pour rejoindre NRJ 12 et La Grosse Équipe. Avec Les Marseillais Vs Le reste du monde, elle signerait donc son grand retour auprès de ceux avec qui elle a débuté à la télévision. Tout comme Kim, quelques candidats font également leur come-back dans cette nouvelle saison. L’un des plus tonitruants reste certainement celui de Mélanie Da Cruz, qui s’était complètement retirée du milieu de la téléréalité depuis plusieurs années.

Et que dire de celui de Ricardo et Nehuda, le couple terrible des Anges 8 ? À croire certaines rumeurs, leur passage aura néanmoins été assez bref puisque Nehuda ne serait déjà plus sur le tournage. Une chose est sûre, avec le retour de toutes ces grandes figures, cette nouvelle édition devrait être assez mouvementée !