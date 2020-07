Les fans demandent des nouvelles de Naya Rivera : Heather Morris leur répond !

La disparition de Naya Rivera a choqué les internautes et tout le milieu de la télévision. La jeune femme est connue pour avoir interprété pendant six saisons l’un des rôles principaux de la série Glee : Santana Lopez.

Très apprécié par les fans, le personnage est devenu culte, grâce à ses punchlines acides hilarantes. Cela explique largement l’engouement autour de la disparition de l’actrice. La communauté des fans de Glee est très importante, et ceux-ci sont extrêmement inquiets.

La jeune actrice était partie en bateau sur un lac avec son fils de 4 ans. Mais trois heures plus tard, c’est seul que son enfant a été retrouvé sur l’embarcation, endormi. Il aurait finalement dit que sa mère avait plongé, mais n’était jamais revenue. Très vite, des recherches sont alors organisées pour retrouver la jeune femme.

Mais dès le lendemain, le shérif précise que l’hypothèse de la noyade est très largement privilégiée, du fait de la dangerosité du lac sur lequel elle se trouve. L’important est désormais de retrouver le corps, mais les recherches sont très compliquées du fait de la présence d’énormément de végétation dans les bas fonds.

La vidage (déjà prévue) du lac le mois prochain pourrait aider à retrouver le corps, mais les recherches ne sont pas pour autant abandonnées aujourd’hui. Le shérif veut que la famille de Naya Rivera puisse faire son deuil. Ses parents se sont eux mêmes joints aux recherches : des images de son père nageant dans l’eau du lac ont d’ailleurs brisé le coeur des internautes.

Ce sont des centaines de milliers de tweets qui ont été écrits par les internautes pour parler de cette disparition. Chacun y va de son hypothèse pour expliquer ce tragique fait divers. Beaucoup de fans espèrent encore un final heureux, même si plus les jours passent, plus cette idée semble peu probable.

Demi Lovato, la chanteuse et actrice qui a joué la petite-amie de Santana Lopez durant une saison, a réagit publiquement sur Twitter, invitant les internautes à avoir des pensées positives. Une démarche saluée par les fans de l’actrice, eux qui souhaitent que les membres du casting réagissent.

I don’t tweet often but sometimes my tweets come true so, together let’s manifest on twitter that Naya will be found safe and sound!! Come on y’all! Let’s put this energy out there: they will find her healthy and alive!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

— Team Demi (@ddlovato) July 10, 2020