Les 12 coups de midi : Très émue, la grand-mère de Bruno ne parvient pas à retenir ses larmes !

Sur le jeu télévisé les 12 coups de midi, on a vu se succéder de nombreux joueurs. Parmi eux, s’il y en a bien un que personne ne pourra oublier, c’est Bruno. Ce candidat totalise à lui seul, 227 victoires. Il parvient donc à une cagnotte d’un montant exceptionnel de 961 807 euros. C’est un record qui suscite la fierté de sa grand-mère Gracy. Envahie par l’émotion ce samedi sur l’émission, elle fond en larmes.

Les 12 coups de midi : une nouvelle victoire pour Bruno

Bruno est un candidat phare du jeu Les 12 coups de midi. Le jeune homme, né en Normandie, enchaîne les exploits dans l’émission depuis son arrivée sur le plateau. Ce jeudi 9 septembre 2021, il a encore frappé. Il a pu découvrir le visage d’Estelle Lefébure, ce qui lui a permis d’obtenir sa 9ème étoile mystérieuse. Avec cette victoire, il devient le détenteur du record de gain de toute l’émission.

En effet, suite à cette séquence, Bruno dispose désormais d’une cagnotte de 961 807 euros. C’est un très beau pactole, qui se rapproche peu à peu du million. Ce jeune homme, ex salarié de la régie publicitaire d’Eurosport a de quoi être fier. Il était d’ailleurs accompagné de sa grand-mère Gracy ce samedi 11 septembre. Celle-ci, installée sur son canapé, n’a pas pu cacher son émotion. Elle fond en larme et ne parvient pas à trouver ses mots pour répondre à l’animateur qui venait de l’interroger.

Les 12 coups de midi : Bruno a vraiment eu peur pour cette dernière séquence

Bruno a une fois de plus montré qu’il était le maître incontestable des 12 coups de midi. Depuis plusieurs mois, il enchaîne les victoires sur l’émission et se constitue peu à peu, une très belle cagnotte. Depuis le début de cette aventure, il bénéficie du soutien indéfectible de sa grand-mère Gracy. Celle-ci est même très impliquée, puisqu’elle tient les comptes au quotidien avec sa calculatrice.

Par ailleurs, si cette dernière séquence s’est une fois de plus soldée par une victoire, c’était loin d’être une évidence pour le candidat. En effet, Bruno avoue qu’il a vraiment eu peur et qu’il s’était même imaginé le pire. Heureusement pour lui, il n’avait rien laissé passer. Il a pu comprendre tous les indices et remporter ainsi sa 9ème étoile.

Pendant l’émission de ce samedi, il a de nouveau réussi à s’imposer. Il ne s’est pas laissé déstabiliser par la fierté et les larmes de sa mamie. Cette dernière avait déjà réussi à se calmer et à reprendre ses esprits. C’est donc dans les meilleures conditions que Bruno a pu disputer cette nouvelle manche.

Réussira-t-il à découvrir l’identité de la prochaine célébrité ? Nous pourrons tous le découvrir dans les prochains épisodes de l’émission Les 12 coups de midi sur TF1. Une autre victoire lui donnerait droit à une 10ème étoile mystérieuse, avec une cagnotte qui serait sans doute supérieure à 1 million d’euro. Croisons les doigts pour Bruno et pour sa mamie Gracy.