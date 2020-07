Les 12 Coups de midi, Antonin a touché les téléspectateurs, il réagit à deux drames ! Il fait ce geste super généreux !

Les candidats des 12 Coups de midi sont souvent très attachants et les téléspectateurs n’hésitent pas à les suivre comme de véritables champions.

Antonin est alors apprécié pour l’instant, mais tout le monde sait que les critiques peuvent rapidement fuser.

Pourtant, un geste a ému grandement les adeptes de l’émission. En effet, il a été touché par deux drames, il a donc rapidement voulu faire un geste en faveur des personnes. Le 10 juillet dernier notamment sur Twitter, il a fait une annonce spéciale. En effet, il a souhaité reverser une partie de sa cagnotte à la famille de Philippe Monguillot et celle de Mélanie Lemée.

Xavier devient le maître des maîtres de midi 2020 de #Les12CoupsDeMidi en remportant #LeCombatDesMaitres face à Éric 🌞 pic.twitter.com/mqqr3yukiJ — Florian (@Florian_set) July 4, 2020

La générosité d’Antonin dans les 12 Coups de midi

Le gendarme Mélanie Lemée a été tué par un chauffard, son décès a profondément ému l’ensemble de la profession, mais également les Français. Des hommages ont été rendus un peu partout en France. Le geste d’Antonin a donc été très apprécié par les fans de l’émission. Dans un second temps, il a voulu aussi aider la famille de Philippe Monguillot qui est décédé.

Le chauffeur de bus a été la cible d’une agression alors qu’il faisait son travail à Bayonne .

. Il n’a pas survécu à ses blessures, son décès à fait la Une de nombreux médias.

Le champion des 12 Coups de midi n’a donc pas été insensible à ces deux drames et il a décidé de les soutenir.

En effet, il a pris les gains obtenus dans la journée grâce à l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann et il a décidé d’en donner une partie.

Dans une précédente interview, il avait précisé que son colocataire racontait à tout le monde qu’il était radin, mais il a montré avec ces deux affaires qu’il était en réalité particulièrement attentif à l’actualité. Il a donc reversé les 500 euros du jour afin de venir en aide à ces familles qui ont été frappées de plein fouet par les drames. Cela montre que le candidat Antonin est généreux.

J’encourage tous ceux qui le peuvent à contribuer à cet élan de solidarité en participant aux cagnottes ci-dessous : Pour Mélanie Lémée : https://t.co/r0piziKLwz Pour Philippe Monguillot, cagnotte ouverte par sa fille : https://t.co/4guWkFnmVw — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Antonin Ferreira était ému et révolté

Son tweet n’est pas passé inaperçu puisque les fans de l’émission n’hésitent pas à le suivre sur les réseaux sociaux. En effet, il révèle qu’il a été, comme des millions d’autres, très révolté et ému par les drames qui ont frappé ces deux familles. De nombreux internautes ont rebondi à son tweet et sa générosité s’est rapidement retrouvée dans la presse. Bien sûr, son message a été salué par les internautes et les fans des 12 Coups de midi. Pour l’instant, il est toujours dans l’émission, ce sera peut-être le prochain candidat qui pourra détrôner à la fois Paul et Éric. Ce dernier a même été contraint de démentir toutes les rumeurs concernant la tricherie.

Ému et révolté, comme des millions d’autres, par les crimes commis contre la gendarme Mélanie Lémée et Philippe Monguillot, chauffeur de bus à Bayonne, je reverserai mes gains d’aujourd’hui dans #Les12CoupsdeMidi aux familles des victimes. — Antonin Ferreira ⭐️ (@Anton1Ferreira) July 10, 2020

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Antonin a précisé qu’il avait passé le casting une seule fois il y a près de deux ans. Il n’avait pas été rappelé à l’époque, il a même été frappé par une grande déception puisqu’il voulait absolument rejoindre l’émission des 12 Coups de midi. Il s’attendait donc à avoir un appel. Antonin a toutefois su attirer le regard de la production puisqu’elle a décidé de le rappeler. Il faut noter que la période est propice pour se faire remarquer, car Éric a été éliminé notamment par Colas. Le grand gagnant de tous les temps est resté à l’antenne près de six mois.