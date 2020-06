Les 12 Coups de midi : pourquoi Eric a-t-il pleuré ? Nous avons la réponse !

Les prévisions partagées sur Twitter n’étaient pas forcément vraies, car Reynald n’a pas été celui qui a éliminé Éric des 12 Coups de midi. En effet, c’est un certain Colas qui s’est offert cette prouesse, mais il n’a pas pu trouver l’étoile mystérieuse pour autant. Sur le plateau, Jean Luc Reichmann rêvait que le nouveau maître de midi donne une bonne réponse puisqu’il aurait finalement réalisé deux prouesses dans la même journée. Éric a donc eu l’occasion de revenir le lendemain pour récupérer son chèque et selon les propos de l’animateur, il est le plus important dans l’histoire des 12 Coups de midi.

Éric pleurs lors de son départ des 12 Coups de midi

Certes, il était critiqué, il avait parfois un air assez froid, mais il était difficile de rester de marbre face à cette émotion. En effet, Éric était tout de même présent dans ce jeu depuis plus de 190 participations, il avait commencé en Novembre dernier à la suite de l’élimination de Paul sur une question liée à un chef de l’État. Ce vendredi a donc été à l’origine de son éviction pour le plus grand bonheur de ses détracteurs et la plus grande tristesse de ses fans.

Il s’offre tout de même plus de 900 000 euros de gains, il était présent à l’antenne depuis de longs mois.

Éric aurait l’intention de se lancer dans un nouveau jeu présenté à la télévision, vous pourriez alors le découvrir prochainement sur le petit écran.

Le candidat qui a réalisé une vraie prouesse en décrochant la première place a également fondu en larmes.

En effet, c’est la voix off des 12 Coups de midi qui a provoqué une vive émotion en partageant de très bons compliments.

Une vraie gentillesse pour Éric des 12 Coups de midi

Le profil partagé par la voix off est finalement différent de celui dévoilé sur les réseaux sociaux. En effet, avec presque 200 participations, elle affirme qu’il est un héros pour les 12 Coups de midi. Il a donc pu dépasser Paul ainsi que Christian Quesada qui se retrouve désormais à la seconde place. Il faudra désormais patienter de longs mois pour savoir si Colas pourra lui aussi briller sur le devant de la scène dans ce jeu emblématique de TF1. La voie off affirme que l’équipe regrette déjà le joueur puisqu’il était un vrai gentil. Il va de ce fait manquer à tout le monde et elle clôture son petit discours en précisant qu’il n’ont pas fini de l’aimer. Il n’en fallait pas plus pour que le candidat laisse quelques larmes sur le plateau.

Éric peut désormais concrétiser plusieurs projets avec notamment des voyages et l’achat d’une nouvelle maison. Il a tout de même décroché le gain le plus important dans l’histoire des 12 Coups de midi et cela mérite forcément une vraie reconnaissance. Il estime qu’il a tout de même une petite frustration. Dans un entretien accordé à Télé Star, le candidat emblématique a eu l’occasion de revenir sur son parcours aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Il révèle qu’il aurait aimé une 200e participation, car une visioconférence était en préparation.

Il estime aussi que le palier était symbolique, mais il a tout de même pu concrétiser son objectif à savoir avoir la première place. Pour Éric, tout le reste est finalement un véritable bonus.