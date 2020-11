Les 12 Coups de Midi : incroyable, Xavier est de retour et donne enfin de ses nouvelles après toute cette attente !

C’est aujourd’hui une des émissions les plus populaires à la télévision : les 12 Coups de Midi font encore et toujours un gros carton d’audience sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann aux manettes !

Xavier des 12 Coups de Midi est enfin de retour à la télévision et il fait parler de lui !

Si le candidat qui avait officié dans l’émission des 12 Coups de Midi fait encore parler de lui après toutes ces années après avoir participé au jeu télé, c’est qu’il n’a laissé personne indifférent ! Il a en effet fait une nouvelle apparition très remarquée dans le jeu de France 3 Questions pour un champion, et les fans de la première heure l’ont d’ailleurs tout de suite reconnu au premier regard !

Il faut dire que ce candidat est tout particulier pour Jean-Luc Reichmann, le présentateur du jeu de TF1. En effet, il a une relation toute particulière avec ce candidat : il a en effet même été invité à son mariage dernièrement ! On a d’ailleurs pu voir une photo de Jean-Luc Reichmann en sa compagnie pour cette superbe occasion. Sur celle-ci, on peut voir que les deux hommes ont l’air très complices d’ailleurs !



C’est donc dans Questions pour un champion que l’on a pu revoir Xavier participer à un autre jeu télévisé mythique. Présenté pendant de nombreuses années par le présentateur Julien Lepers, celui-ci a été remplacé dernièrement par Samuel Etienne en février 2016. Bien évidemment, lors de l’apparition du candidat des 12 Coups de Midi, l’animateur n’a pas pu s’empêcher de faire référence à l’émission de TF1 d’une façon très subtile.

Nous n’allons en revanche pas vous “spoiler” l’émission à laquelle Xavier a participé si vous voulez savoir le résultat ! Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation a été saluée par tous et a probablement dû booster les audiences du jeu de France 3 ! La culture de ce candidat en fait un très bon client pour les jeux de culture que l’on peut régulièrement voir à la télévision.

VIDEO Xavier (Les 12 Coups de midi) triomphe dans Questions pour un champion – https://t.co/6serwuTH14 pic.twitter.com/2lAM0wwSvr — Pause News (@pausefun) June 15, 2019

Où se situe Xavier parmi le tableau des champions des 12 Coups de Midi ?

S’il y a bel et bien une particularité aux 12 Coups de Midi présenté par Jean-Luc Reichmann, c’est bien les candidats qui sont mythiques ! En effet, les plus grands gagnants de l’émission sont de véritables puits d’intelligence et ils ont une culture incroyable pour réussir l’exploit de gagner pendant des semaines et même parfois pendant plusieurs mois d’affilée. Le plus grand gagnant des 12 Coups de Midi à ce jour reste Eric avec 920 000 euros en juin dernier.

⭐ [LES 12 COUPS DE MIDI] Bravo à Xavier qui remporte le combat des maîtres 🎉

Merci à tous d'avoir suivi ce prime exceptionnel à l'occasion des 10 ans des 12 Coups de Midi 😍 pic.twitter.com/fFVnS13sd8 — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) July 5, 2020

Il avait à l’époque détroné Christian Quesada qui pendant longtemps est resté le meilleur candidat de ce jeu télévisé mythique. Quant à Xavier, il est le huitième plus grand gagnant des 12 Coups de Midi, autant dire qu’il est dans le top 10 avec une très bonne place ! Xavier participait à l’émission des 12 Coups de Midi en 2013, et il avait gagné à l’époque 335 000 euros, une magnifique somme !

Avec cette somme, on a appris que Xavier a pu s’acheter un appartement mais également faire le tour du monde à travers de nombreux voyages. Autant dire que l’occasion était toute trouvée alors que quelques années ensuite nous connaissons le confinement et la crise sanitaire du coronavirus qui a mis un gros frein sur toutes les activités touristiques dans le monde !