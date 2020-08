Les 12 Coups de midi : c’est la fin pour Caroline, annonce très choc !

Vous le savez sans doute, les 12 Coups de midi, c’est l’émission qui cartonne depuis de nombreuses années. Certains candidats ont été emblématiques comme Paul. Caroline espérait sans doute obtenir un gain plus conséquent, mais, malheureusement, la situation sera différente. En effet, elle a perdu sa place ce 25 août dans ce programme indispensable pour de nombreux téléspectateurs. La jeune femme a été remplacée par Justine, qui est désormais la nouvelle championne, mais, pour se faire une place, elle devra par contre réussir à gravir les échelons. Caroline a pu en faire l’expérience, ce n’est pas si simple.

C’est la fin du jeu pour Caroline dans les 12 Coups de midi

Alors que Jean-Luc Reichmann a fait une annonce bouleversante il y a quelques jours en précisant que le public ne sera toujours pas au rendez-vous, nous apprenons aujourd’hui que Caroline a été évincée du programme. C’est donc Justine qui a gagné sa place en haut des marches et elle a l’intention de s’imposer pour les prochaines semaines. Les prouesses réalisées par Éric ou encore Paul sont assez conséquentes, il n’est pas si facile de briller au soleil pendant de nombreux mois.

Cette question aux "12 coups de midi" 😭😭 pic.twitter.com/CEz1kaxJfX — BeFoot (@_BeFoot) August 19, 2020

Caroline a tout de même pu obtenir 38 participations, cela représente aux alentours de 185 000 euros pour les gains .

. Elle est au programme des 12 Coups de midi depuis le mois de juillet et son dynamisme a été largement apprécié.

Son élimination ce 25 août a donc été déstabilisant pour de nombreux fans sur TF1.

Malheureusement, elle n’a pas réussi à garder son calme notamment pendant l’épreuve du contre la montre. Éric et Paul ont montré au cours de leurs apparitions qu’il fallait impérativement maîtriser ses émotions, car un petit relâchement pouvait être fatal. Par conséquent, Caroline a perdu sa place et elle est forcément déçue de sa prestation du jour. Caroline révèle qu’elle avait tout de même pris goût à la victoire, il est alors difficile de se retrouver face à un échec et elle aurait aimé continuer cette aventure incroyable. C’est désormais au tour de Justine de faire ses preuves dans les 12 Coups de midi.

⭐[LES 12 COUPS DE MIDI] Coup de théâtre sur le plateau des @12Coups_tf1 !

Caroline ne découvre toujours pas l'Etoile mystérieuse…

Va t-elle y arriver demain ? 😱 ➡️RDV demain à 12:00 avec @JL_Reichmann sur @TF1 pic.twitter.com/NRmAqeWhXb — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) August 19, 2020

Jean-Luc Reichmann découvre une nouvelle candidate

Lorsque Paul a perdu sa place, c’est Éric qui s’est imposé comme un candidat incroyable et surtout redoutable. Il n’a pas perdu depuis le mois de novembre et même pendant le confinement, il avait eu l’occasion de travailler sa culture générale afin de combler quelques lacunes. Malheureusement, il a perdu avant les vacances d’été et plusieurs candidats ont pris à chaque fois une nouvelle place jusqu’à Caroline. Aujourd’hui, c’est Justine qui réalise une belle prouesse, mais pourra-t-elle perdurer dans ce jeu redoutable ?

c koi ma meuf de letoile dans les 12 coups de midi jles pas reconnu — NShelby👽 (@wecmoiet) August 19, 2020

Jean-Luc Reichmann a fait part de son dynamisme comme c’est le cas pour toutes les émissions des 12 Coups de midi. Il avait confié il y a quelques mois qu’il était difficile de travailler avec les conditions sanitaires imposées notamment la suppression du public. Les voix ont été enregistrées pour donner un peu de rythme au programme, mais la proximité avec les personnes n’est pas au rendez-vous. Il faudra alors patienter peut-être quelques semaines avant de retrouver un public dans les 12 Coups de midi. Pour l’instant, les invités apparaissent parfois via un appel en ligne. Les fans de l’émission seront aussi invités à suivre les péripéties de Justine notamment pour savoir si elle aura la culture générale nécessaire pour s’imposer chez les grands maîtres.