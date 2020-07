Les 12 Coups de midi – Sylvain, un ancien candidat victime d’une incroyable transformation

Sylvain des 12 Coups de midi semble avoir concrétisé son projet puisqu’il est clairement méconnaissable. Il fait partie des candidats emblématiques qui ont pu rythmer l’histoire de cette émission depuis près de 10 ans.

En effet, les maîtres ont eu l’occasion de défiler devant Jean-Luc Reichmann qui est l’un des présentateurs les plus appréciés par les Français.

Ce programme très fort prépare une émission spéciale afin de célébrer comme il se doit les 10 ans de l’émission. Il y a quelques jours, le présentateur a notamment pu souffler quelques bougies avec un très beau gâteau. Ce dernier était à l’effigie de Reichmann puisqu’une photo était présente.

Sylvain, un maître dans les 12 Coups de midi

Ce samedi, une grande partie est organisée avec les finalistes qui auront pu se qualifier. Le format est très simple puisque ce sont 24 candidats, comme Éric et Paul qui ont pu marquer l’histoire des 12 Coups de midi qui ont répondu présent. De ce fait, ils s’affrontent tous au cours de cette semaine incroyable pour tenter de décrocher une place pour ce samedi. En effet, le 4 juillet permettra au présentateur et à toute l’équipe de célébrer les 10 ans de ce programme proposé tous les jours de la semaine et tout au long de l’année.

Les 12 Coups de Midi : Sylvain a quitté le jeu avec plus de 335 000 euros – https://t.co/w0egtAtBvD pic.twitter.com/ik24nPyGHq — Pause News (@pausefun) April 2, 2020

Le prime time sera peut-être à l’honneur de Sylvain, un candidat emblématique dans les 12 Coups de midi .

. Cet habitant du Gers pourrait par contre vous surprendre puisqu’il a réalisé une très forte transformation.

Vous avez pu le découvrir pour la première fois en 2015 et à l’époque, il apparaissait avec quelques kilos sur le plateau.

Toutefois, il a décidé d’entreprendre une vraie transformation en perdant un poids considérable puisqu’il a pu se délester de 58 kilos, ce qui n’est clairement pas négligeable. Sylvain a notamment pu préciser lors de son passage sur TF1 que les personnes et adeptes de l’émission avaient tendance à ne plus le reconnaître avec cette nouvelle silhouette. Sylvain a aussi pu adopter une nouvelle coupe de cheveux, il est donc méconnaissable.

Incroyable ‼️☀️

Après avoir fait un travail extraordinaire sur lui-même, Sylvain m’a révélé hier dans les 12 Coups de Midi avoir perdu 58 kg.

Je tenais personnellement à le féliciter pour ce fantastique courage et sa grande persévérance qu’il a dû avoir pour y arriver 🙏 🦋 pic.twitter.com/ziKlI7OmER — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 28, 2019

Sylvain n’a pas reconnu alors qu’il est un maître !

Il était tout à fait normal qu’il revienne sur le plateau des 12 coups de midi face à Jean-Luc Reichmann puisqu’il avait notamment brillé dans l’histoire de ce jeu. Aujourd’hui, avec des cheveux un peu plus longs et surtout quelques kilos en moins, il a bien l’intention de briller au soleil. Il avait notamment précisé qu’il perdrait du poids et il avait fixé un objectif à 40 kilos, mais il a atteint tout de même 58 kilos, ce qui n’est clairement pas négligeable. Au cours de cette émission, il a révélé son but, il devait perdre du poids s’il obtenir un certain nombre de participations. Comme ce dernier fut à la hauteur de ses attentes, il a décidé de franchir ce cap.

Vous devrez donc regarder les 12 Coups de midi ce vendredi 3 juillet pour savoir si Sylvain aura une place en finale. Pour l’instant, trois maîtres sont déjà connus à savoir Hakim, Timothée et Alexandre. Ils auront l’occasion de s’affronter lors de ce grand prime time qui sera sans doute incroyable pour tous les fans de cette émission. Si vous cherchez ses précédentes participations, vous avez rendez-vous sur YouTube puisque les affrontements emblématiques des 12 Coups de midi sont disponibles.