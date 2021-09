Les 12 coups de midi : Bruno passe enfin la barre du million d’euro et détient le record des gains de l’émission… C’est impressionnant !

Bruno est le participant qui fait actuellement sensation dans l’émission Les 12 coups de midi. Ce samedi 25 septembre 2021, il a battu un véritable record. Ses gains sont désormais de plus d’un million d’euros. Cela fait de lui le candidat le plus primé de toute l’histoire des jeux télévisés français. Il est interrogé lors d’une interview ce week-end, et ses prières s’adressent directement à ses successeurs.

Bruno des 12 coups de midi est désormais millionnaire

Depuis plusieurs semaines, les performances du jeune Bruno de l’émission « Les 12 coups de midi », ont attiré l’attention du public. Tout le monde était impatient de découvrir s’il pourrait effectivement atteindre le million d’euros. Eh bien la question ne se pose plus, car il a relevé le défi.

En effet, après ce samedi 25 septembre, les gains du jeune homme sont passés à 1.002.907 euros. Avec cette cagnotte, il établit un nouveau record, non seulement sur cette émission, mais aussi sur tous les programmes du même genre organisés en France. Il devient le participant de jeu télévisé le mieux payé de tout le pays.

Après plusieurs mois passés ensemble, l’animateur Jean-Luc Reichmann a fini par trouver un surnom à Bruno. Il l’appelle affectueusement « Fifou Dingo ». C’est donc un Fifou Dingo très heureux qui fut interviewé ce samedi suite au record établi. Bruno a en effet été invité à donner ses impressions. Il explique qu’il travaille depuis 8 mois dans le but d’atteindre ce niveau. Maintenant qu’il a passé la barre du million, il a du mal à y croire.

Il pense réaliser la dimension historique de son exploit, grâce aux nombreuses sollicitations des médias qui souhaitent l’interviewer. Cela ne devrait pas trop tarder, car depuis l’annonce de sa victoire, de nombreux médias l’ont déjà invité à partager son expérience.

Bruno espère que son record sera battu par ses successeurs

Comme on peut s’en douter, Bruno est fier d’être le détenteur d’un nouveau record. Il était déjà depuis quelques semaines, le candidat ayant à son actif le plus de participations à des jeux télévisés. Aujourd’hui il passe au niveau supérieur avec un record de gain qui fait de lui un millionnaire. Toutefois, alors qu’il célèbre à peine sa victoire, le jeune homme pense déjà à ses successeurs. Il explique que pour lui, les records sont faits pour être battus. Il espère sincèrement que très vite, l’un de ses successeurs réussira à faire mieux que lui.

Bruno reste bien sûr conscient que c’est un défi compliqué à relever. Même si de nombreuses personnes s’entraînent pour participer à ces jeux télévisés, le travail à abattre n’est pas négligeable. Lui-même a dû y consacrer huit mois de sa vie pour en arriver à cette étape.

Il reste néanmoins persuadé que d’autres peuvent avoir le même palmarès que lui. Il trouve même que ce serait triste que personne n’y parvienne. Alors avis à tous les prochains candidats de l’émission « Les 12 coups de midi », vous avez du pain sur la planche !