Les 12 coups de midi : Bruno approche dangereusement du million… Jean-Pierre Foucault, expérimenté, lui donne des conseils !

C’est le champion des 12 coups de midi toute catégorie confondue ! L’actuel maître de midi dans l’émission de Jean Luc Reichmann, a réussi à battre tous les records. Aussi, il est tout prêt du million d’euros, ce qui n’est arrivé qu’une seule fois en France. Cela vaut bien quelques conseils de Jean-Pierre Foucault, qui en connaît un rayon, grâce à « Qui veut gagner des millions ? ».

Bruno à quelques euros du million…

Le plus grand candidat actuel de Jean-Luc Reichmann est vraiment proche d’atteindre le million d’euros. En fait, c’est le seul record qu’il n’a pas encore battu, puisqu’il a battu tous les autres records qui existent en termes de jeux télévisés. Pour récapituler, alors qu’il débute le jeu ce lundi 20 septembre 2021, Bruno en est à sa 237ème participation. Il est le seul à aller aussi loin dans cette émission, et cela fait de lui, le plus grand maître de midi de TF1.

Quant à la cagnotte, elle fait pour le moment, 995 857 euros ! Bruno est donc à moins de 5 000 euros, le seul candidat des 12 coups de midi, à avoir atteint ce montant. Une somme que le joueur rêve d’atteindre, et pour cela, il met tous ses efforts pour découvrir la dernière étoile mystérieuse.

D’ailleurs, Bruno détient depuis un bon moment le record du nombre d’étoiles mystérieuses gagnées dans le jeu. De même, il faut souligner que le jeune homme détient également le record de victoires individuelles. Pour ce dernier record, cela ne concerne pas uniquement les 12 coups de Midi, mais également tous les jeux télévisés confondus au monde !

Les bons conseils de Jean-Pierre Foucault

Si Bruno a presque atteint la somme colossale de 1 million d’euros, il y a un animateur qui a déjà fait gagner ce montant à une candidate. En effet, en 2004, le célèbre animateur français Jean-Pierre Foucault, présentait l’émission Qui veut gagner des millions ?, sur TF1. Invité dans les 12 coups de midi par Jean-Luc Reichmann, l’ancien animateur s’est rappelé de ce moment unique et mémorable dans sa carrière.

Pour commencer, Jean-Pierre Foucault a admis que son record est sur le point d’être battu par Bruno et l’animateur des 12 coups de midi. Parlant de la jeune femme qui avait réussi à empocher les 1 millions d’euros, Jean-Pierre Foucault s’est rappelé de l’émotion qu’il avait ressenti ce jour-là. Il a rapporté que la jeune femme avait pris de gros risques ce jour, mais que cela a payé par la suite. L’animateur de TF1 semblait encore ému malgré les années passées de cet épisode qui a marqué sa carrière.

Aussi, alors que Bruno s’apprête à franchir ce cap, Jean-Pierre Foucault a voulu lui donner des conseils. Il a demandé à l’actuel maître de midi, d’être très discret après. De même, il a exhorté Bruno de suivre les conseils que lui donnera la production des 12 coups de midi. En attendant, tout porte à croire que Bruno franchira à coup sûr les 1 million d’euros dans un jour proche.