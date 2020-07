L’énorme coup de gueule d’Alexandra Lamy sur Instagram en faveur des éboueurs

D’elle, on a l’image d’une actrice souriante, éternelle abonnée aux rôles de célibataires dans des comédies romantiques. Alexandra Lamy incarne le prototype de ce que les Américains appellent la « Girl next door » (que l’on peut littéralement traduire par « Fille d’à côté »). Sympathique, engagée en faveur de différentes causes, la célèbre Chouchou d’Un gars, Une fille jouit d’une très belle cote de popularité auprès du public. Massivement suivie sur les réseaux sociaux, la comédienne se sert de son compte Instagram pour communiquer sur son actualité, son quotidien mais également pour faire passer des messages, que cela plaise ou non.

Un comportement inadmissible

Et sa dernière publication risque bien de faire du bruit. Mardi 14 juillet, l’actrice a publié une vidéo dans laquelle elle témoigne son soutien aux éboueurs. En légende, on pouvait lire un simple « S’il vous plaît respectez #eboueurs #environnement #pollution ». Point trop de mots car l’essentiel du message d’Alexandra Lamy était dans sa vidéo. Téléphone à la main, la comédienne a filmé un amoncellement de détritus posé à même le sol alors que des poubelles se trouvaient juste à côté. « Bah ça, c’est immonde ! C’est vraiment : ‘Je m’en fous des éboueurs, je ne les respecte pas’. C’est quand même dingue ! En plus, la déchetterie est juste là. Elle n’est même pas à 50 mètres », s’est indignée l’ancienne épouse de Jean Dujardin.

Outrée, l’actrice a appelé ses concitoyens à faire preuve d’un minimum d’effort et de sens civique. « On fait tous un peu des efforts ? On n’est pas des porcs. Voilà, merci », a-t-elle conclu, passablement énervée. Le post d’Alexandra Lamy a été massivement commenté par ses abonnés, qui ont salué son coup de gueule. « Non merci encore à vous Alexandra, cela me touche », « Après ça viendra faire les hypocrites à applaudir aux fenêtres pour les remercier alors que toute l’année ils ne les respectent pas. MERCI ALEXANDRA », « Coup de gueule utile. L’incivilité est vraiment insupportable au quotidien. C’est pourtant si simple de vivre dans le respect et en toute intelligence », pouvait-on ainsi lire parmi les nombreuses réactions.

Citoyenne engagée

Ce n’est pas la première fois qu’Alexandra Lamy se sert des réseaux sociaux pour parler de ses combats. Au mois de mars, elle avait ainsi posté une vidéo pour inciter ses abonnés à aller voter en ligne. Un mois plus tard, en avril, elle faisait de la sensibilisation sur le sujet délicat des violences domestiques. L’actrice n’a pas peur de mouiller sa chemise, du moment que c’est pour défendre de nobles causes.

En attendant de retrouver de nouveaux posts de la comédienne, ses fans pourront de nouveau aller la voir sur grand écran puisqu’elle sera dès le 19 août à l’affiche du film Belle-Fille de Méliane Marcaggi, dans lequel elle donne la réplique à Miou-Miou, Thomas Dutronc et Jonathan Zaccaï. Une belle brochette d’acteurs pour un film dont Alexandra Lamy est visiblement fière puisqu’elle a partagé il y a quelques jours l’affiche sur son compte Instagram. Une comédienne aussi engagée que connectée.