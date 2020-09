Le prince Harry : quelle est sa nouvelle lubie ?

Le prince Harry commence à s’installer dans la vie dans son pays d’adoption. Même s’il se dit que le jeune homme ne s’acclimate pas très bien dans sa nouvelle patrie, il semble commencer à prendre ses marques. Il est vrai que l’avenir peut sembler plus radieux lorsqu’on signe un contrat qui rapporte entre 100 et 150 millions de dollars. Harry a donc pu rembourser ses dettes à la couronne voire peut-être à son père puisqu’il se murmure que le prince Charles aurait mis la main à la poche. Et visiblement bien profondément puisque le prince héritier aurait donné plusieurs millions de dollars. Il est vrai que le prince Charles dispose d’une fortune personnelle conséquente. Il tire de substantiels revenus de son duché de Cornouailles. Ce n’est donc pas de l’argent public. C’est de l’argent privé de Charles. Il faut savoir que le prince Charles est un soutien indéfectible pour ses fils, surtout depuis le décès de Diana.

Des début délicats dans sa nouvelle vie

Il est vrai que ce n’était pas gagné au niveau de la nouvelle vie du jeune couple. En effet, il y a eu le problème du Megxit, puis l’ouvrage « Finding freedom » qui a eu davantage un succès de curiosité qu’autre chose. Et de toute façon, ce ne sont pas eux qui ont le bénéfice que l’ouvrage a rapporté. De l’autre coté, le départ a quand même grandement ternie l’image de marque du couple en Angleterre. Pire, Buckingham Palace avait refusé aux époux d’utiliser Sussex Royal comme marque alors que le couple avait déjà déposé cette marque. De son coté Meghan pensait être attendue à Hollywood, ce qui n’a pas été le cas.

Un déficit d’image aux USA

Si le jeune couple semble maintenant financièrement la tête hors de l’eau, de nombreux commentateurs n’ont pas hésité à dire que le contrat mirobolant du jeune couple était immérité et que le jeune couple n’avait encore rien prouvé au niveau de la production. Ils sont ainsi clairement attendus au tournant dans leur nouvelle activité de producteurs. Un premier test aura lieu sous peu. En effet, une émission de télé est prévue avec le couple comme présentateurs. Il s’agit de dévoiler la liste des 100 personnes les plus influentes. Ce classement centré sur les américains et les anglais est censé faire le point sur les personnes qui ont fait l’actualité durant une année. Alors est ce que le fabuleux contrat du jeune couple va les positionner dans ce classement ? c’est fort probable. Tout comme il est possible que cette première apparition soit un test d’audimat. Mais en attendant, le jeune papa a une nouvelle activité.

Le prince Harry s’est inscrit dans un club d’aviation

Il faut savoir que le jeune papa est pilote d’hélicoptère. En effet, il a été pilote à l’armée. Il a tout d’abord la licence de pilote de base. Mais il a également obtenu la licence pour piloter des hélicoptères Apaches. Or, le duc d’York est très fier de cette double licence. Mais comme tout le monde, il doit justifier d’un certain nombre d’heures de vol. Or, s’il ne peut le faire, il perd sa licence. Il n’a donc d’autre choix que de s’inscrire dans un club pour pouvoir continuer à bénéficier de ses licences. En fait, cela signifie que le papa d’Archie veut garder la possibilité de pouvoir piloter un hélicoptère à titre privé. De toute façon il ne sera jamais rappelé dans l’armée anglaise. Donc c’est bien à titre privé qu’il souhaite continuer à voler. En même temps, vu la façon dont il commence à s’en sortir financièrement, il lui serait facile d’acquérir un hélicoptère et il aurait de la place pour construire un héliport dans sa nouvelle demeure.