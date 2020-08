Le Prince Harry prêt à devenir acteur ? Il accepte de jouer pour Netflix !

Meghan Markle et Harry ont fait face à de nombreux scandales ces derniers mois. Les deux stars ont choisi de s’éloigner de la royauté et ils ont mis fin à leurs fonctions dans la famille. Puis, ils ont demandé leur indépendance financière.

Le Megxit n’a pas été bien perçu et la Reine Elizabeth II a été la première choquée par le départ de son petit-fils. Harry et Meghan sont partis vivre à Los Angeles et ils comptent bien y rester.

Meghan Markle souhaite reprendre en main sa carrière d’actrice. Depuis le Megxit, la star a travaillé avec Disney + sur un documentaire. Elle est heureuse de pouvoir reconquérir Hollywood et elle se sent plus libre que jamais.

Harry bientôt sur Netflix !

De son côté, Harry se fait un peu plus discret à Los Angeles. De nombreuses rumeurs laissent entendre qu’il aurait du mal à s’adapter à sa nouvelle vie. En plus, le frère de William a tourné le dos à plusieurs associations avec qui il avait l’habitude de travailler.

Le père d’Archie pourrait bien commencer à avoir les mêmes ambitions que Meghan Markle. En effet, selon le média Voici, Harry va se lancer sur le petit écran. Il va jouer dans un documentaire qui se nomme Comme des phénix : l’esprit paralympique et il sortira le 26 août prochain sur Netflix.

« Il n’existe rien de mieux au monde que le sport pour nous faire sortir des endroits les plus sombres » dit Harry dans la bande-annonce. Le frère de William a accepté de faire une apparition dans ce projet Netflix car il est très impliqué dans le sport paralympique.

Depuis plusieurs années, Harry organise une rencontre sportive paralympique qui se nomme les Invictus Games. D’anciens vétérans handicapés de plusieurs pays se retrouvent pendant plusieurs jours afin de faire du sport et s’affronter. Malheureusement, cette année, le mari de Meghan Markle a été contraint d’annuler les Invictus Games à cause du Covid-19.

Pour le moment, le projet de Netflix reste très mystérieux et personne ne sait si Harry aura une place importante dans le documentaire. Néanmoins, la chaîne peut être contente d’avoir réussi à le convaincre d’y participer.

Harry en froid avec Netflix ?

Harry a été de nombreuses fois en désaccord avec Netflix et ils ont même eu de gros conflits dans le passé. En effet, la chaîne diffuse depuis plusieurs années la série The Crown qui met en scène l’histoire de la famille royale en Angleterre. Elle se concentre sur les débuts du règne d’Elizabeth II et se permet de prendre quelques libertés.

Ainsi, dans la saison 4, The Crown avait parlé du triangle amoureux entre le prince Charles, Diana et Camilla Parker Bowles. Harry avait très mal réagi car cela entachait la réputation de son père en plus de celle de sa mère.

Blessé par les directives de la série, le mari de Meghan Markle avait refusé que son histoire apparaisse dans The Crown. Harry a toujours été très discret sur sa vie privée et c’est aussi pour cette raison qu’il est parti vivre à Los Angeles. Ainsi, personne ne pouvait imaginer qu’il accepterait de jouer un jour pour Netflix.