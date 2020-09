Le prince Harry fête son anniversaire : Kate et William postent un cliché qui questionne !

Le prince Harry vient de fêter son 36ème anniversaire en Californie, entouré de sa femme et de son petit bonhomme, mais sans doute aussi avec ses amis. Toujours est-il que le compte Instagram de Meghan a posté une photo de Harry, d’elle et de leur petit Archie. Bien entendu les souhaits sont aussi venu d’Angleterre.Toujours est-il que la firme n’a rien laissé paraître du Megxit, du moins officiellement. Pour ce qui concerne Harry, même s’il ne dit sans doute rien, il doit avoir un double pincement au coeur. Tous d’abord, il n’a plus revu sa famille anglaise depuis plusieurs mois, et il semblerait qu’elle lui manque énormément. D’autre part, Harry a aujourd’hui l’âge auquel sa mère adorée a disparu dans un brutal accident de voiture. Il a certainement du y penser. Le jeune prince s’est sans doute dit que sa mère aurait été si heureuse de connaitre ses petits-enfants.

Les cloches de Westminster Abbaye ont-elles sonné pour Harry?

Dès lors que le prince Harry a quitté la royauté, il est fort possible que les cloches n’aient pas sonné pour lui. Buckingham Palace n’a pas fait de commentaire. En effet, les cloches de Westminster Abbaye sonnent pour marquer l’anniversaire des membres seniors de la famille royale. Elles n’ont pas sonné pour Meghan le 4 août. Et il semblerait qu’elles n’ont pas non plus sonné pour Harry. Elles résonneront pour Kate, qui est le prochain anniversaire de la famille royale. Cela n’a cependant pas empêché la famille royale de souhaiter un bel anniversaire au petit-fils préféré de la reine. Mais c’est le cliché de Kate et William qui a été le plus remarqué.

Un cliché avec un Harry hilare courant devant Kate et William

Les bons vœux de William et Kate ont sans doute été les plus commentés. En effet, c’est une photo qui avait été prise lors d’une course à laquelle ont participé Kate, Harry et William. Cette course qui se déroulait sur 50 mètres date « d’avant Meghan » . En effet, elle a eu lieu début février 2017, soit avant que le jeune homme ait une relation officielle avec l’actrice américaine. De plus, la course avait eu lieu pour une fondation à laquelle Meghan n’a pas appartenu. Il est donc fort à parier que ce cliché contient un message subliminal à l’attention du duc de Sussex. L’image en elle-même est hilarante. En effet, on voit un Harry rigolard qui galope devant son frère, semblant le narguer. Derrière lui un William grimaçant dans l’effort et une Kate élégante et radieuse. Sachant qu’une image vaut mille mots, on peut se demander si cela ne signifie pas « c’était mieux sans elle »?

Les souhaits de la reine et du prince Charles

Sur le site de Clarence House, qui est celui du prince Charles, un très beau cliché d’un Harry rayonnant mais pas de Meghan non plus. Cela commence à sentir le boycott de la bru. Du coté de la reine d’Angleterre, c’est exactement la même chose. Une très belle photo représentant un Harry très souriant a été postée. La prise de vue le montre lors d’une réception, en train de parler à sa grand-mère qu’on voit de dos. Bien entendu des souhaits de joyeux anniversaire accompagnent cette publication. Mais en regardant la légende de la photo, on peut voir que là aussi il s’agit d’une photo de 2017. Le fait que les trois comptes les plus importants du royaume publient des clichés sans Meghan, voire ostensiblement daté d’avant Meghan comme sur le compte de la reine, ne saurait être une coïncidence. Le message est clair. La famille royale met Meghan à l’index. Bonjour l’ambiance lors des prochaines rencontres entre les Sussex et la famille royale.