Le Prince Harry et Meghan Markle évoquent les élections contre Trump, La réaction de la famille royale est violente !

Vous le savez sans doute, le mois de novembre sera important puisque les citoyens seront invités à voter pour leur futur président. Le Prince Harry et Meghan Markle ont donc décidé de prendre la parole, mais cela ne concerne désormais plus la famille royale puisqu’ils ne sont plus des membres à part entière.

"Le prince Harry et Meghan Markle se sont mêlés de l'élection américaine pour appeler à voter Biden. Je voulais connaître votre réaction à ce sujet". #Trump : "Je ne suis pas fan… Je souhaite beaucoup de chance à Harry parce qu'il va en avoir besoin." pic.twitter.com/2pv28ASuUg — 𝗯𝗿𝘂𝗻𝗼lp (@brunolp30) September 24, 2020

La réponse de la famille royale au sujet de leur avis

Un communiqué de presse a été édité selon un journaliste et un spécialiste de la famille royale. Comme Voici peut nous l’apprendre, il a été dit que le Prince Harry décrit comme un duc n’est plus de la famille royale au même titre que son épouse. Par conséquent, toutes les déclarations sont liées au couple et non plus à Buckingham.

Meghan Markle et le prince Harry appellent à voter contre Donald Trump (vidéo)https://t.co/3xU4leYVHw pic.twitter.com/p8HyqFCjrR — Non Stop Zapping (@NonStopZapping) September 24, 2020

C’est donc assez tendu entre les deux clans et si vous pensiez que les relations étaient au beau fixe, c’est sans doute pas le cas .

. Meghan Markle et le Prince Harry ne sont donc plus intégrés dans le protocole depuis leur décision concernant la monarchie.

Ils peuvent donc s’exprimer concernant les élections présidentielles des États-Unis, mais cela n’implique plus du tout la famille.

Le choix du Prince Harry a donc eu des conséquences, car il est souvent difficile de découvrir que vous êtes totalement évincé de votre famille. Selon les rumeurs, il aurait tenté de renouer avec la reine, mais sans succès.

JT News : Le Prince Harry et Meghan Markle appellent à voter pour la présidentielle américaine. Vous en saurez plus dans le JT avec @carolinedelage. A tout de suite sur C8 ! #WaM pic.twitter.com/ngn6BvsJqP — William à Midi (@WilliamAMidi) September 24, 2020

En parallèle, sa grand-mère doit également faire face à des déclarations sordides dans la presse à cause du Prince Andrew, l’oncle du Prince Harry et le frère de Charles. Si vous souhaitez découvrir les déclarations du couple, il faut regarder la vidéo de Time 100 et surtout ne pensez pas que la famille royale est impliquée.