Le Prince Harry en aurait marre d’être moins considéré que son frère : les révélations

Le Prince William est l’héritier de la couronne. En tant que fils aîné du Prince Charles et de Lady Diana, il prendra un jour la tête de la monarchie parlementaire, après le décès de son père qui n’a pour le moment jamais régné, puisque la reine Elizabeth II tient toujours ce rôle (elle a 94 ans).

William a toujours une importance capitale, ce qui a relégué avec le temps son frère Harry au deuxième rang lui qui ne sera jamais à la tête du pays. Et si William jouit d’une belle popularité outre-Manche, Harry regrette l’image que les anglais ont de lui, puisqu’il la trouve injuste. Selon lui, elle ne représente pas la réalité.

Harry et William : une relation qui s’est brisée avec le temps

Avec l’arrivée de Meghan Markle dans la vie du Prince Harry, sa relation avec William et Kate s’est quelque peu brisée. Harry avait confié à son frère qu’il comptait épouser sa belle actrice, mais celui-ci lui avait dit d’attendre encore pour être sûr. Le Prince n’était pas favorable à l’idée d’un mariage, surtout qu’il ne s’entendait pas particulièrement bien avec celle qui deviendra sa belle-soeur, la trouvant snobe. Mais Harry n’a pas écouté le conseil de son frère.

La suite, on la connait. Après un mariage célébré en grandes pompes et la naissance d’Archie, William fait le choix du coeur, voyant que sa femme n’est pas heureuse dans une famille où elle n’arrive pas à trouver ses marques. Ils s’émancipent de la couronne et partent vivre aux États-Unis. Une décision qui désolé également Kate Middleton, très proche de son beau-frère avant son mariage.

Harry regrette son image publique

Dans l’inconscient collectif, William est le prince sérieux. Il est en couple depuis des années avec Kate Middleton, une jeune femme élégante et intelligente qui a tout de suite été adoptée par les membres de la famille et les citoyens anglais, elle qui s’est faite très vite aux codes et coutumes de la couronne.

De son côté, Harry est le fêtard, celui qui a déjà fait la Une des magazines à scandale. Il ne sera jamais roi et semble profiter de cette certaine liberté qu’il a en étant le cadet de la famille. Mais cette image-là, celle d’un homme insouciant, ne convient pas du tout au principal intéressé.

L’Express rapporte en effet les propos de Duncan Larcombe, le commentateur royal. En 2008, il a rencontré le Prince Harry à l’occasion d’une enquête sur la mort de sa mère, Lady Diana.

« Harry m’a dit une fois qu’il avait du mal avec le fait que William soit perçu comme le plus raisonnable alors que lui, il est le canon lâche. Il a dit qu’il y avait des moments où c’était Harry qui donnait des conseils à William« .

Meghan et Harry : le choix du coeur

Cette image que semble avoir la famille de lui a sans doute permis au jeune homme de faire son choix de partir vivre aux USA. Il a en effet décidé de tourner le dos à sa famille en quittant les terres anglaises. Harry a simplement fait le choix du coeur, tout comme Meghan quelques mois auparavant lorsqu’elle a décidé de tout quitter pour vivre en Angleterre avec son époux.

Mais l’actrice n’est pas heureuse, ne se sent pas à l’aise dans la famille, ne se sent pas accueillie et, surtout, elle ne veut pas renoncer à sa carrière d’actrice. Elle rêve encore de grands rôles, de cinémas et de plateaux de tournage.

De plus, elle souffre en Angleterre d’une mauvaise réputation, puisque de nombreux magazines et autres livres relatent les propos tenus par des sources proches du couple ou de la famille, et qui mettent en avant un comportement jugé inacceptable et / ou irrespectueux. On raconte que plusieurs amis de Harry se sont éloignés de lui car ils ne supportent pas sa femme.

La sortie de Finding Freedom, premier livre écrit du point de vue du couple, n’arrangera certainement pas les relations déjà très tendues. On raconte que la famille royale serait inquiète au sujet des informations que pourraient contenir cet ouvrage, qui sortira le 14 août prochain.