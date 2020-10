Le célèbre chausson aux pommes de McDO serait-il bientôt de retour? c’est ce qu’on peut supposer avec la réponse de la marque à une internaute !

Mais pourquoi diable les français sont-ils privés des célèbres chaussons aux pommes de la marque rouge et jaune ? Qu’avons nous fait à Ray Crock ou aux frères McDonald pour que ces derniers privent honteusement la France de cette délicieuse friandise. En effet, le chausson aux pommes est présent sur la carte des McDo depuis 1968 soit avant l’installation du premier McDo en France, à Créteil. Pour la petite histoire, c’est au pays de la choucroute et des bredalas que McDo a ensuite installé son second restaurant en France, dans le centre commercial des Halles, à Strasbourg. La franchise comporte aujourd’hui plus de 36 000 restaurants dans le monde entier. Bien sûr, les cartes sont adaptés aux gouts nationaux, et le Big Mac en vente en Allemagne a exactement le même aspect que celui vendu en France. Par contre, il est n’en est pas de même pour le goût. Ceux qui ont eu l’occasion d’en manger à l’étranger savent que le gout peut différer selon les pays. D’ailleurs les voisins outre-Rhin eux, ont toujours ces petits chaussons aux pommes si délicieux.

Le retour de l’Apple pie ?

L’apple pie est le nom anglais du chausson de McDo. En Allemagne c’est Apfeltasche. Nos amis suisses le proposent également sous le nom de chausson aux pommes. Par contre, chez nos amis espagnols, dans la catégories « prostre » (dessert) s’il y a bien des « manzana » ( des pommes) pas de trace non plus du célèbre chausson. Nos amis italiens en sont privés aussi. Nos voisins luxembourgeois eux, ont plus de chance. La « heisse Apfletasche » ou les chaussons chauds aux pommes sont toujours présents. Par contre, nulle trace du petit délice chez nos amis belges. La disparition de ce petit dessert est assez peu compréhensible en France. D’ailleurs le chausson a de nombreux fans en France.

Une pétition sur Internet

Le petit chausson frit garni de pommes et de cannelle a de nombreux fans dans tous les pays. Ainsi les amoureux français de la friandise se sont insurgés sur les réseaux sociaux. Mieux ils ont lancé une pétition pour retrouver leur dessert favori. Et ceci dès 2017. En fait, McDo ne s’est jamais expliqué sur le retrait du gâteau de la franchise française. Même Ronald McDonald, la célèbre mascotte de la chaine de fast food n’a pas fait de commentaires. Bien sûr c’est une boutade. Mais cela montre à quel point les clients de la marque étaient attachés à ce petit snack. Certes, la pétition a recueilli un nombre relativement limité de signataires, mais cela en dit néanmoins long sur la popularité du dessert. Il existe d’ailleurs également une page Facebook dédiée au fameux chausson de la firme américaine. Mais est-ce suffisant pour que les réclamations ou plutôt les acclamations concernant le petit dessert soient entendues ? Peut-être, en tout cas, cela ne semble pas totalement exclu de la part McDo. En fait, comme souvent, la rumeur est partie des réseaux sociaux.

La réponse de McDo à une fan du dessert

En fait , depuis quelques heures, les réseaux sociaux bouillonnent presqu’autant que l’huile dans laquelle est frite le chausson si convoité. En effet, régulièrement, les fans du gâteau du fast food discutent de la possibilité de voir à nouveau cet entremet aux pommes sur la carte de leur restaurant favori. Sans grande réussite pour le moment. Par contre, les fans sont unanimes, pas de chaussons briochés, comme la firme de Ronald McDonald en propose dans certains pays. Les français veulent celui à base d’une fine pâte croustillante et frit dans l’huile. Or, pour la plus grande joie des amateurs, Mc Donald vient de répondre « Bientôt » à une internaute qui demandait quand son dessert préféré serait à nouveau disponible dans son fast food favori.