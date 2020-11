Laury Thilleman prise en flagrant délit de gourmandise, voici la fameuse photo

Laury Thilleman a tendance à mettre en avant une vie très saine avec des aliments bénéfiques pour la santé. Elle a d’ailleurs partagé plusieurs ouvrages pour aider autrui à adopter une alimentation de qualité. De ce fait, l’ancienne reine de beauté a tendance à être très vigilante avec les repas et nous pensons sans doute qu’elle donne une importance conséquente à son hygiène de vie. Toutefois, une photo a pu mettre un terme au mythe comme Tristan Lopin peut le préciser sur le fameux cliché.

Laury Thilleman est démasquée en mangeant un hamburger

Nous avons tous un jour pu céder à la tentation d’un produit aussi incroyable. Le burger est sans doute le sandwich le plus apprécié et il est souvent difficile de résister à l’appel de McDonald’s ou encore de Burger King. Toutefois, les écarts sont parfois permis, cela évite d’avoir une vraie frustration qui peut avoir des conséquences assez importantes sur le quotidien. En effet, Laury Thilleman montre qu’il faut être vigilant à son alimentation, mais il est possible de s’octroyer quelques plaisirs gourmands.

Tristan Lopin est un humoriste que vous pouvez retrouvez sur les réseaux sociaux et notamment Instagram

. Laury Thilleman sait très bien que ce petit écart n’est pas forcément problématique pour la ligne, elle pourrait le gommer en faisant un peu d’exercice.

En effet, le sport est clairement votre meilleur ami puisqu’il vous permet de gommer quelques écarts alimentaires.

Il ne faut généralement pas de frustrations, car elles sont néfastes pour votre ligne.

En effet, si vous êtes frustré, vous aurez tendance à craquer beaucoup plus sur des aliments qui pourraient augmenter le nombre de calories consommées par jour. C’est ce comportement qui peut être dangereux pour votre silhouette.

Si vous souhaitez adopter une vie saine, Laury Thilleman pourrait vous partager quelques conseils sympathiques. Ces derniers vous aideront sans doute à optimiser votre ligne, et même à atteindre vos objectifs. Il ne faut pas oublier que l’ancienne Miss France partage son quotidien avec un ancien chef cuisinier à savoir Juan Arbelaez. Il serait alors très difficile de résister à ces petites gourmandises surtout lorsque vous avez un tel professionnel à la maison. Si vous êtes en quête de quelques conseils réjouissants, il peut être judicieux de vous rapprocher des ouvrages proposés par Laury Thilleman.

En effet, elle a publié plusieurs livres pour optimiser votre quotidien avec notamment « 30 jours pour être au top », cet exemplaire a été dévoilé en 2019, soit une année après « Au top, Tonic Organic ». Vous aurez également un autre ouvrage signé par l’ancienne Miss France à savoir « 265 jours au top, prendre soin de soi, des autres et de la planète chaque jour de l’année ».