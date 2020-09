Laury Thilleman : l’ancienne Miss France fait une vidéo sportive avec son chéri ! Venez voir !

Laury Thilleman n’a pas volé sa réputation de grande sportive, et elle qui se trouve toujours occupée par monts et par vaux d’habitude, a enfin l’occasion de prendre du temps pour elle et pour son chéri.

Afin de ne pas perdre ses bons réflexes sportifs, la femme de Juan Arbelaez a décidé de relever un défi haut en couleur.

Le défi périlleux de Laury Thilleman et Juan Arbelaez

Grande sportive affirmée depuis longtemps, Laury Thilleman n’a jamais peur de faire bon usage de son corps musclé et souple. Hier, c’est donc en toute logique que cette dernière a décidé de s’essayer à un nouveau challenge, le Ahi Challenge, en train de remplacer le Pillow Challenge sur les réseaux sociaux, même s’il semble quand même un peu plus dangereux et surtout beaucoup plus physique. Peu importe pour l’ancienne Miss France, bien décidé à briller dans cet exercice avec son chéri, le cuisinier Juan Arbelaez. Dans leurs tenues de sport respectives, les 2 amoureux s’accordent dans un équilibre parfait, et enchaînent un mouvement complexe et synchronisé sur un fond de musique rythmée. Amusée par ce nouveau défi insolite, la jolie brune n’a pas manqué d’inviter ses abonnés à reproduire ce challenge chez eux.

« Quoi de mieux qu’un nouveau challenge sportif pour débuter le week-end ? À tester en couple, avec vos enfants, votre chat ou votre chien, ça marche aussi ! »

Dans les commentaires, son collègue Miss France, Flora Coquerel, semble très amusée par la situation, et notamment par les conseils de la belle Bretonne. Rebondissant sur la légende de la vidéo, elle n’hésite pas à lui répondra avec humour : « Hahah pas sûre que mon chien apprécie l’expérience ». Laury Thilleman, qui a décidé de ne pas se confiner en Bretagne avec ses proches, a donc manifestement trouvé comment s’amuser pendant son confinement.

La pénurie subie par Laury Thilleman en plein confinement

Pour ne pas mettre ses proches en danger, la jolie Laury Thilleman a décidé de rester confinée avec son chéri dans une location du sud-ouest de la France, où il venait de passer un week-end entre amis. Malheureusement, comme ils ont pris cette décision à la dernière minute, ils n’ont pas forcément pu anticiper tous les problèmes.

La reine de beauté a confié à Télé Magazine qu’elle voulait prendre le temps de s’ennuyer pendant le confinement, mais que son chéri et elle restaient très sollicités, même à distance.

Alors que le couple à la chance d’avoir un beau jardin dans leur maison de location, ils ne sont encore tous deux jamais sortis de la propriété, et préfèrent se faire livrer leurs produits par les producteurs locaux.

Seule ombre au tableau si l’on croit la jolie brune, ils n’ont pas pris assez de sous-vêtements, et doivent se débrouiller avec 3 culottes, 3 slips et 3 t-shirts.

Une chose est sûre, la sportive n’a pas perdu son humour pendant cette quarantaine improvisée. On leur souhaite tout de même de continuer sur cette lancée, qui semble bien leur réussir.