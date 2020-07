Laury Thilleman et Marine Lorphelin : des dessous croustillants sur Instagram !

Grâce à Instagram, vous pouvez clairement découvrir les vacances des célébrités et c’est le cas pour Marine Lorphelin et Laury Thilleman.

Les deux jeunes femmes ont été mises en avant par le concours de beauté dédié aux Miss et elles n’ont absolument pas perdu de leur superbe.

L’une a opté pour un bikini très classique, elle porte donc des dessous noirs et un haut en forme de triangle.

Cette tenue est pratique puisque vous n’avez pas les baleines qui peuvent être douloureuses au niveau du buste.

Le décolleté est alors très réjouissant, mais le maintien n’est pas toujours celui escompté.

Laury Thilleman et Marine Lorphelin sont vraiment divines !

Les femmes et les hommes devraient apprécier leur look qui est clairement à la hauteur des attentes. La seconde miss s’est offert un bikini bleu avec des points blancs, la couleur est d’ailleurs à la mode pour ces vacances d’été. Elle a opté pour une fermeture au niveau du cou et des ficelles viennent fermer le bas. Elle a choisi par contre une armature pour le haut, cela permet d’avoir une meilleure tenue notamment pour les disciplines qu’elles ont pu choisir.

Pour avoir ce corps de rêve, il n’y a pas de secrets, il faut impérativement l’entretenir au quotidien avec notamment une hygiène de vie irréprochable .

. Entre les séances de yoga, l’escalade, mais également la natation, la course à pied ainsi que le surf, la randonnée et le Pilates, toutes les disciplines sont à envisager.

Laury Thilleman révèle à côté de cette incroyable photo que leur sourire représente la meilleure des légendes.

Les commentaires ont forcément été élogieux pour les deux femmes, les internautes n’ont pas hésité à dire qu’elles étaient deux « bombes » ou totalement divines avec leur tenue.

Leur maillot de bain est d’ailleurs une valeur sûre pour toutes les femmes, car la tenue est sympathique, les couleurs sont à la mode et vous n’avez pas forcément des accessoires qui peuvent déranger pour la pratique d’un sport. Dans tous les cas, Laury Thilleman partage la même passion que Marine Lorphelin pour la glisse.

Que se passe-t-il sur le compte Instagram de Laury Thilleman

Si vous appréciez le sport, vous ne serez pas déçu par le compte Instagram de l’ancienne Miss puisqu’elle semble avoir une vraie passion pour le sport. Que ce soit la glisse comme le surf ou le tennis, elle est toujours en activité. Cela semble être la clé pour avoir une silhouette aussi sympathique. En effet, Laury Thilleman semble être une vraie adepte du sport puisque les dernières photos mettent à chaque fois en avant une discipline totalement différente. Si vous avez un vrai plaisir à découvrir son compte Instagram, vous aurez peut-être quelques idées pour vos futures activités que vous soyez seul ou avec des collègues.

Laury a même été questionné sur la provenance de son maillot de bain puisque des internautes ont tendance à chercher le même. Il faut alors se rendre sur le site de Calzedonia et vous pourrez rapidement trouver votre bonheur. Vous avez également rendez-vous sur le compte de Marine Lorphelin afin de regarder leurs prouesses dans le domaine de la glisse. Les vidéos sont éphémères, car elles sont partagées via des stories. Si vous passez des vacances d’été à proximité de l’eau, tentez cette expérience, les sensations sont garanties et vous ne serez clairement pas déçu.