Laurent Ruquier hospitalisé ? 2 accidents à quelques mois d’intervalle ?

Laurent Ruquier avait sans doute hâte que cette année 2020 commence puisque 2019 n’avait pas forcément été réjouissante. En effet, quelques mois avant de passer au mois de Janvier, il avait chuté dans les escaliers. Ces derniers sont redoutables et il est toujours dangereux de descendre ou de gravir les marches sans être attentif. Vous pensez que vous maîtrisez parfaitement la situation, mais il suffit d’une seconde d’inattention pour que le drame se produise. De plus, il est impératif d’éviter les chaussons qui n’adhèrent pas parfaitement aux pieds ou encore les chaussettes qui glissent forcément sur le carrelage et le bois.

Laurent Ruquier, deux chutes dans le même escalier

Le présentateur d’on n’est pas couché pourrait peut-être changer les escaliers, car ils ne semblent pas à la hauteur de ses attentes. C’est lors d’un passage avec les Grosses Têtes qu’il a décidé de lever le voile sur le mystère de son plâtre. Impossible de manquer ce dernier puisqu’il était jaune alors que l’écharpe colorée lui permettait de le garder bien droit. Il ne faut pas oublier que les fractures sont impressionnantes et surtout très douloureuses que ce soit à la jambe ou encore au bras.

Difficile également de travailler dans ces conditions, mais Laurent Ruquier était tout de même présent à la radio pour le plus grand bonheur de ses fans .

. Il a donc évoqué sa mésaventure alors qu’il avait chuté en Novembre dernier une première fois dans les escaliers.

Rebelotte quelques semaines plus tard puisqu’il chutait à nouveau, mais les fans pensaient qu’il s’agissait en réalité d’une émission enregistrée.

Laurent Ruquier avait précisé que son bras avait clairement dévié lors de la première chute et il hurlait de douleur.

Alors que Laurent Ruquier était vu avec un second plâtre apparemment en Janvier dernier, certains ont pensé qu’il s’agissait en réalité du même accident. D’autres ont été convaincus qu’il était tombé une seconde fois dans les mêmes escaliers. En fonction des escaliers, les chutes sont plus ou moins possibles surtout si la largeur est faible et si les marches sont relativement petites. Il est préférable d’avoir une rambarde, cela vous permet de vous tenir lorsque vous grimpez les marches et pendant la descente. Évitez également d’avoir les bras encombrés ou encore la vision barrée, car la chute est souvent inévitable dans ces conditions.

Pour ne pas se fracturer le bras comme Laurent Ruquier, il faut aussi des chaussures qui adhèrent à la perfection à votre pied. Pensez à les nouer et à les enfiler dans les règles de l’art, restez aussi attentif à la descente surtout pour les escaliers les plus petits. Il existe également des revêtements transparents ou colorés que vous pouvez positionner sur les marches pour qu’elles adhèrent, cela vous évite de glisser.