Laurent Ruquier au plus mal : C’est la fin de son émission mythique !

Depuis quelques années, le déclin de ce talk-show hebdomadaire était avéré, notamment depuis le départ de ses chroniqueurs les plus charismatiques, à l’image d’Éric Naulleau, Natacha Polony ou encore Léa Salamé.

Si elle avait réussi à survivre jusqu’ici, ces dernières semaines avaient vu se renforcer les rumeurs d’un potentiel arrêt.

Clap de fin pour l’émission culte de Laurent Ruquier

La menace pesait déjà depuis quelques années, sans que pour autant l’émission ne soit arrêtée. Pourtant, c’est dorénavant officiel, « On n’est pas couché » va bien s’arrêter en juin prochain, c’est à dire dans moins de 2 mois. Si Laurent Ruquier n’a pas encore confirmé l’information lui-même, c’est la radio sur laquelle il officie avec « Les Grosses Têtes », à savoir RTL, qui s’en est chargée pour lui. Déjà, en février dernier, le sort du programme semblait déjà acté, dans une enquête réalisée par le journal « Le Parisien ».

« À l’étage de la direction de France Télévisions, pourtant, tout le monde sait que l’émission ne passera pas l’été. Ils jouent sur les mots. Ce n’est pas officiel, évidemment, mais l’arrêt en juin est acté avec Ruquier. On commence déjà à réfléchir à la suite, explique-t-on dans les couloirs. »

Il est vrai que si l’émission avait connu des années à très forte audience, depuis 2 ou 3 ans, les chiffres s’étaient tassés, jusqu’à attendre son plus bas record historique en début d’année, avec 673 000 téléspectateurs, bien loin des plus d’un million de l’époque Naulleau ou Pulvar. Néanmoins, la carrière de Laurent Ruquier sur France 2 n’est quant à elle pas terminée, puisque selon RTL toujours, l’animateur a déjà d’autres projets avec la chaîne. Malgré cette date butoir, et selon l’évolution de la crise sanitaire en France, « On n’est pas couché » pourrait même s’arrêter sans être revenue à l’antenne.

Laurent a été ému par la mort de Pierre Bénichou

Le 31 mars dernier, c’est pour un tout autre sujet que Laurent Ruquier faisait parler de lui, notamment après le décès du journaliste Pierre Bénichou, âgé de 82 ans. Grand ami de l’homme, l’animateur de « On n’est pas couché », n’avait pas manqué de rendre hommage à l’ami et au professionnel des médias.

Contrairement à de nombreuses rumeurs, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, le fils de Pierre Bénichou a bien confirmé que son père n’était pas mort à la suite du coronavirus.

Laurent Ruquier est intervenu sur son compte Instagram, en publiant une photo du défunt, sous laquelle il rend un vibrant hommage à son ami.

« L’Homme qui m’aura fait le plus rire depuis vingt ans est parti. Une grande plume aussi . Et comme il savait si bien dire… Et on continue ! Sans augmentation du prix des consommations ! »

Dans une interview pour Télé Loisirs, le présentateur de la nouvelle mouture des « Enfants de la télé » a également tenu à rappeler que Pierre Bénichou n’était pas qu’un génie de l’improvisation et du rire, mais qu’il était aussi un auteur brillant de la presse écrite, et que personne ne pourra jamais écrire une nécrologie comme il le faisait.