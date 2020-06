Laurent Ruquier a eu affreusement mal : il a été victime d’un accident

Parfois, il suffit d’être à la maison dans une situation tout à fait classique pour se faire très mal. Laurent Ruquier a été blessé à deux reprises en quelques mois seulement. En Novembre dernier, il évoquait déjà la douleur qu’il avait pu ressentir. En effet, il avait affreusement mal alors que son bras semblait dévié. Son chien tournait autour de l’animateur en pensant finalement qu’il jouait.

Que s’est-il passé en Novembre pour Laurent Ruquier ?

Dans Les Grosses Têtes, il avait décidé de raconter cette mésaventure qui aurait pu être beaucoup plus grave. En effet, à la maison, il est possible de se faire très mal et nous baissons souvent notre garde puisque nous sommes chez nous. Finalement, il faut redoubler cette vigilance et si vous avez des escaliers, soyez toujours rigoureux. Évitez les pantoufles qui ne tiennent pas très bien à vos pieds ou encore ces chaussettes qui peuvent glisser. Il faut souvent une minute d’inattention pour être blessé.

Laurent Ruquier avait donc eu un plâtre pendant près de 6 semaines, cela montre que sa blessure était finalement importante .

. Le présentateur vedette du samedi soir est tombé dans ses escaliers et le poignet a donc été fracturé.

Il ne voulait pas regarder forcément son bras puisqu’il était très dévié, la douleur était aussi très vive.

Il hurlait de douleur, mais son chien présent à ses côtés pensait qu’il jouait.

D’un côté, vous aviez le chien qui était forcément joyeux et de l’autre, Laurent Ruquier criait sa douleur puisque dans Les Grosses Têtes, il a précisé qu’il avait affreusement mal.

Laurent Ruquier victime du même escalier pendant les fêtes

Quelques semaines plus tard, le présentateur apparaissait sans son plâtre puisque sa fracture semblait totalement remise. Pourtant, pendant les fêtes de fin d’année, l’escalier a décidé de lui jouer un mauvais tour comme il avait pu le préciser à l’époque. De ce fait, les téléspectateurs ont pu le découvrir le 5 Janvier dernier avec un second plâtre. Si certains ont pu penser qu’il s’agissait d’une émission enregistrée il y a longtemps, ce ne fut pas le cas. Le présentateur d’On n’est pas couché avait réellement une nouvelle blessure à cause des mêmes escaliers.

Par conséquent, il a eu une nouvelle fois le bras blessé et l’écharpe a pu l’accompagner pendant plusieurs semaines. Il faut noter que les chutes à répétition sont souvent problématiques pour le moral puisque vous avez toujours l’impression de vous faire mal. Il ne faut pas oublier qu’il avait été hospitalisé d’urgence en Novembre dernier à cause de cette fameuse blessure, le bras était donc forcément fragilisé quelques semaines plus tard. Dans tous les cas, il est toujours désagréable de porter une écharpe ou un tel plâtre puisque vous ne pouvez pas vous mouvoir comme vous le souhaitez.