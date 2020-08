Laurent Ournac : après sa nouvelle prise de poids, l’acteur fait face à de violentes critiques sur les réseaux sociaux !

Les vacances sont faites pour se détendre et s’amuser. Du coup, le moins que l’on puisse dire est que Laurent Ournac s’amuse un peu trop bien. L’acteur-animateur a profité d’un bon moment dans un restaurant de plage pour poster une photo de lui. Malheureusement, cette photo n’a pas vraiment eu les retours qu’il espérait.

La capture de Laurent qui provoque un commentaire qui pique…

En effet, sur l’image partagée sur le réseau social Instagram, notre cher Laurent actuellement en vacances a l’air d’avoir pris un peu de poids. Ce qu’ont vite fait de remarquer certains internautes, qui n’ont pas hésité à le critiquer. On se rappelle très bien que dans un passé récent, le comédien avait des problèmes de surpoids qu’il a difficilement surmonté. Le voir se laisser aller n’a donc pas plu à certains de ses fans. L’une d’entre elles, dans son commentaire, dit qu’elle n’arrive pas à comprendre ce qui arrive à l’acteur et se demande pourquoi après tous les efforts fournis et opérations subies, il se laisse aller de la sorte. Un commentaire auquel le comédien n’a pas encore répondu.

Des fans qui ont vite fait de défendre la star

Si la star n’a pas pour le moment répondu à cette remarque acerbe, ses fans se sont précipités pour le défendre. Certains ont donc exprimé qu’ils trouvaient ce commentaire déplaisant et que l’acteur a bien le droit de faire ce qu’il veut.

D’autres y sont allés un peu plus fort. Ils estiment que la personne derrière ce commentaire ne sait pas ce qu’endure le comédien au quotidien et que ce dernier fait ce qu’il veut de sa vie. Le fait de prendre un peu de poids ne suffit pas pour autant le critiquer. Il est bien comme il est et ce qui compte c’est sa personnalité. Il est donc inadmissible de lui écrire ce genre de choses en public. Laurent Ournac peut donc s’estimer heureux de pouvoir compter sur tous ses fans qui lui sont dévoués.

Un combat de longue date

Laurent Ournac est un acteur né en avril 1980 qui a été révélé au grand public dans la télé-réalité de la chaîne TF1 « Mon incroyable fiancé ». Dans cette émission, il jouait le rôle d’un mari difficile afin de piéger une demoiselle en quête d’amour. Le comédien faisait déjà face à ce moment à des problèmes d’obésité. Il a donc décidé de se ressaisir et de subir une intervention chirurgicale. Une sleeve lui a été posée et il a perdu beaucoup de kilos en quelques mois. Sa transformation a choqué énormément de monde et provoqué plusieurs réactions. L’acteur phare de la série Campus Paradis a été soutenu par de nombreuses personnes, qui l’ont félicité à plusieurs reprises pour son courage. Cependant, cette perte de poids n’est pas sans contrecoups.

Effet, l’acteur avouait dans un journal qu’il continuait de combattre ses vieux démons. Il ajoutait aussi que c’était un long voyage et que les premières années, après avoir atteint l’objectif, il commençait à se laisser aller. C’est cela qui a entraîné une reprise de poids et il faut donc lutter pour ne pas que cela devienne excessif. Il ne faut pas tricher et suivre tout le temps le programme.

Le combat contre l’obésité est comme une partie de cartes dans laquelle vous n’avez aucune bonne carte. Il faut donc beaucoup de sacrifice et un excellent mental pour y arriver. Laurent Ournac sait désormais qu’il peut compter sur certains de ses fans dans cette lutte. Courage Laurent !