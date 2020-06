Laurent Delahousse embarrassé reconnaît être fatigué, un gros moment de solitude en direct

La soirée électorale en France a été assez incroyable et même surprenante. En effet, ce sont les Verts qui ont pu créer la surprise dans de grandes villes comme Lyon. Les maires en place ont parfois été relégués aux oubliettes et les citoyens ont été en faveur de l’écologie. Bien sûr, les critiques sur le Web fusent, certains estiment que ce parti va clairement oublier toutes les tâches importantes pour se focaliser sur la planète. Dans tous les cas, la soirée électorale avait envahi la télévision française et Laurent Delahousse se retrouvait en direct pour recevoir des invités.

Quel était le petit lapsus de Laurent Delahousse ?

Vous avez pu suivre les résultats des municipales à la télévision pendant de nombreuses heures, car les invités ont défilé. Plusieurs présentateurs étaient présents et Laurent Delahousse se trouvait sur France Télévisions. Il est alors en pleine discussion avec Philippe Moreau Chevrolet selon Gala lorsqu’il partage une phrase qui semble être totalement hors sujet. Le journaliste décide de rebondir suite à la réaction de ce professeur en communication en précisant que finalement, le seul concurrent qu’il pourrait avoir c’est « Éric Raoult ». C’est donc un grand moment de solitude pour Laurent Delahousse puisque le prénom n’était clairement pas le bon.

Eric Raoult est vraiment un homme politique, il avait notamment rejoint le gouvernement sous Chirac .

. Il était à l’époque le ministre en charge de l’intégration et de la lutte contre l’exclusion.

Laurent Delahousse voulait par contre évoquer Didier Raoult comme concurrent principal, il s’agit du professeur marseillais.

Il a été lui aussi coeur de plusieurs critiques parfois négatives ou positives, il a notamment critiqué le mode opératoire mis en place par la France qui ne dépistait pas tous les Français.

VIDEO Laurent Delahousse très embarrassé après un lapsus en pleine soirée électorale AUCUN INTERET TOUS CES PRESENTATEURS DES BOBOS DE DROITE.. — moutté evelyne (@MoutteEvelyne) June 29, 2020

C’est une invitée présente sur le plateau qui décide de reprendre Laurent Delahousse notamment pour lui signifier son erreur. À cet instant, le journaliste reprend ses esprits alors qu’il semble éreinté par cette soirée électorale.

Ce gros moment de solitude que je viens de vivre … C’est énorme ! Non mais franchement, on est fatigués à cette heure-ci !

Le petit raté de la soirée électorale

Difficile d’être en direct et de sortir une telle phrase alors qu’une personne présente sur le plateau décide de corriger. Laurent Delahousse semblait donc gêné au vu des images qui peuvent circuler sur la toile. Il faut également savoir que le plateau a été assez mouvementé, cela pourrait expliquer notamment la grande fatigue. France 2 a donc décidé d’inviter de nombreuses personnalités notamment pour rebondir suite à cette actualité assez surprenante. En effet, il y a quelques années, les Français n’auraient sans doute pas pu imaginer qu’une vague verte allait envahir de nombreuses communes comme les plus grandes. De ce fait, Laurent Delahousse a vécu un direct de près de deux heures avec une vraie intensité.

Laurent Delahousse: sa grosse boulette en plein direct https://t.co/SeikL9fbhX — MSN France (@MSNFrance) June 29, 2020

Il a eu l’occasion de recevoir Sibeth Ndiaye ou encore Jean-François Copé, le rythme était assez soutenu, Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix qui était à ses côtés n’ont pas forcément eu un peu de répits. Cela peut donc expliquer cette petite boulette qui n’est pas forcément problématique, mais Laurent Delahousse a tout de même eu un petit moment de solitude alors que le direct était toujours au rendez-vous. Il était assez embarrassé et Twitter n’a pas manqué de partager l’information.