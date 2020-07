Laurence Boccolini évoque son état de santé, elle ne serait pas au Top de sa forme

Laurence Boccolini affirme qu’elle ne pourra pas aller mieux dans le futur puisqu’elle est atteinte d’une dégénérescence. Cette dernière touche les articulations et elle devra au fil des années réussir à jongler avec cette maladie qui peut être handicapante.

Laurence Boccolini sera désormais toujours malade

Si certaines maladies peuvent être résolues, d’autres sont beaucoup plus complexes à gérer et il est impossible de les supprimer. C’est le cas pour la polyarthrite rhumatoïde qui touche de nombreuses personnes en France et dans le monde entier.

Les déclarations de l’animatrice sont bouleversantes, car malheureusement, elle ne peut pas l’arrêter.

C’est une dégénérescence des articulations. Vous ne pouvez pas l’arrêter, vous ne pouvez pas aller mieux. Il y a des traitements, des anti-inflammatoires.

Ces médicaments sont donc les seuls qui peuvent apporter un soupçon de réconfort au quotidien, mais elle doit jongler avec les problèmes au niveau des articulations. Toutefois, Laurence Boccolini fait une révélation lors de cet entretien qui est encore plus alarmant.

Mais moi, je ne peux plus rien prendre depuis que j’ai été malade en revenant d’Afrique du Sud.

Les solutions pour réussir à aller mieux sont limitées puisque l’animatrice ne peut pas utiliser des anti-inflammatoires.

Le quotidien est alors décrit comme un handicap dans certains cas de figure, mais Laurence Boccolini semble être une femme forte. Elle peut alors jongler avec ce quotidien difficile.

Il y a des jours où je suis crevée, où j’ai des poussées inflammatoires, comme une grippe. J’ai des douleurs partout, terribles, dans les mains, dans les pieds. Je ne le cache plus parce que je ne cache plus mes mains, qui sont assez déformées.

La réalité très complexe de Laurence Boccolini

Vous avez pu découvrir l’animatrice sur TF1 avec le maillon faible ou encore dans Mask Singer, elle a d’ailleurs enchanté la France avec son talent inexploité. Les juges étaient bouche bée en découvrant que la licorne était Laurence Boccolini.

Elle a d’ailleurs remporté l’émission avec un grand succès et elle a pu partager son trophée avec sa petite fille à savoir Willow qui n’est pas dévoilée sur les réseaux sociaux.

La licorne tente de préserver le quotidien de sa fillette, mais l’animatrice n’hésite pas à partager son quotidien et notamment son nouveau physique.



En effet, elle a eu l’occasion de perdre un poids considérable et elle est devenue ces dernières semaines un véritable modèle pour l’ensemble des femmes qui tentent de lutter contre leur silhouette.

Certains fans ont toutefois été très inquiets puisque Laurence Boccolini n’a pas forcément évoqué cette nouvelle apparence, mais elle est tout de même la cible de nombreux compliments très élogieux. Le quotidien de la star du petit écran est toutefois mis de côté à cause du confinement, elle tente alors de divertir comme elle le peut sa communauté notamment en partageant des vidéos.

Toutefois, avant l’annonce du confinement pour la France, Laurence Boccolini préparait un épisode d’Alice Nevers. Elle devait donc enfiler le costume d’un personnage pour les besoins de la série. Il faudra par contre attendre quelques semaines pour la découvrir sur votre poste de TV.

Cela ne semble pas impacter le moral de Laurence Boccolini qui est toujours présente sur les réseaux sociaux afin de combler les abonnés. Elle n’hésite pas à chanter puisque les Français ont pu la découvrir dans un registre très sympathique grâce à Mask Singer.

Sa première interprétation était fascinante, voire époustouflante et nombreux sont ceux qui ont pu lui demander pourquoi elle ne se lançait pas dans la carrière. En effet, elle aurait sans doute un succès de taille au vu des réactions positives identifiées sur le Web.

Si vous souhaitez l’écouter, direction son compte Instagram, vous serez sans doute comblé.

Message inquiétant sur Instagram

Laurence Boccolini semble être à bout de ses forces comme elle peut le préciser sur son compte Instagram.

Il faut noter que les commentaires laissés par les internautes ne sont pas forcément élogieux et la présentatrice a quelques difficultés pour réussir à les encaisser.

L’un des abonnés a donc adressé ce message très négatif.

Vous pouvez faire la belle, mais en attendant vous faites de la pub pour un produit miracle, soit disant amaigrissant qui est une pure arnaque je trouve ça lamentable.

Laurence Boccolini a donc l’envie de partir pour fuir ces personnes qui sont finalement néfastes et qui l’épuisent.

Laurence Boccolini n’est pas la seule à être malade puisque d’autres célébrités connaissent également un quotidien problématique. Par exemple, Enora Malagré a multiplié les interviews notamment pour évoquer sa maladie à savoir l’endométriose. Cette dernière ne bénéficie pas non plus d’un traitement spécifique et les diagnostics sont souvent tardifs.

Finalement, Enora est comme Laurence Boccolini, elle doit prendre son mal en patience et attendre que les douleurs puissent s’estomper, mais le quotidien peut rapidement devenir cauchemardesque dans ces conditions. De nombreux Français tentent alors de suivre leur quotidien puisqu’ils sont aussi malades et ils peuvent ainsi puiser de la force. Laurence Boccolini est donc malade et la situation peut concerner de nombreux Français qui se retrouvent finalement dans une situation similaire.