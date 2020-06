Laurence Boccolini totalement métamorphosée, voici des photos renversantes

Ces semaines de confinement sans précédent marque un tournant dans le 21ème siècle. Les citoyens du monde entier ont du apprendre à vivre différemment, prenant leur mal en patience en espérant – un jour – retrouver une vie normale.

Les français ont fait partis du bon tiers de la population mondiale à avoir été confinée. Notre quotidien tout entier a été chamboulé afin de limiter au maximum la propagation du virus et par conséquent sauver des vies.

Une obsession chez les confinés : le physique

Sur les réseaux sociaux, dès le début du confinement, une blague récurrente revenait : à quoi allions-nous ressembler à la fin de cette quarantaine ?

Avec la fermeture des magasins, des coiffeurs, des salles de sports… La blague a fait le tour sur Twitter et les diététiciens sont même intervenus, accordant des interviews à des magasines et sites web pour conseiller la population.

Ils s’étonnaient par exemple de voir les rayons des pâtes vides alors qu’ils conseillaient très fortement de prendre des fruits et des légumes.

Mais outre la nourriture, l’aspect physique avait son importance et les français ont réalisé qu’ils devraient se passer de coiffeur.

Laureuce Boccolini : le avant / après qui réjouit

Comme tout le monde – ou en tout cas ceux qui n’ont pas la chance de vivre avec un coiffeur ou une coiffeuse – Laurence Boccolini a du laisser ses cheveux quelque peu à l’abandon durant le confinement.

Mais heureusement, il a touché à sa fin et les coiffeurs ont enfin pu reprendre, eux qui ont logiquement été cruellement pénalisés par ce confinement.

Sur Instagram, Laurence Boccolini n’a pas hésité à montrer sa tête post-confinement. Ses cheveux avaient bien poussé et il était visiblement tant de les remettre bien en place.

Elle a donc reçu un coiffeur chez elle, et explique qu’il était temps pour elle d’enfin changer de tête.

Laurence Boccolini remercie son coiffeur

Depuis des années – comme elle l’indique – son coiffeur Sylvain l’accompagne et la conseille. Et on peut la comprendre. Le changement est en effet spectaculaire.

Cheveux soyeux, brillants, coupe moderne, Cristina Cordula serait fière du résultat. C’est avec un très large sourire que la présentatrice culte du Maillon Faible présente sa coiffure à ses abonnés.

Comme quoi, les personnalités publies, aussi connues puissent-elles être, sont finalement comme nous.

Elle garde le sourire malgré la maladie

C’est avec toute son honnêteté que Laurence Boccolini s’était exprimée sur la maladie qui la ronge et la fragilise : la polyarthrite rhumatoïde. Une maladie qui n’a pas de réels traitements mais qui peut être calmée grâce à des anti-inflammatoires…que la présentatrice ne supporte pas.

Elle explique que lorsqu’elle a des poussées inflammatoires provoquées par la maladie, elle se sent comme grippée et doit supporter des douleurs terribles aux mains et aux pieds.

Elle ne cache cependant plus les conséquences de sa maladie sur son physique puisqu’elle a confié qu’elle dévoilait toujours ses mains, assez déformées par ces poussées. Une preuve de sa force mentale et de son envie de vivre malgré la maladie.

La perte de poids de Laurence Boccolini surprend ses fans

Depuis le début de sa carrière, la présentatrice de Money Drop affichait une silhouette ronde. Pourtant, cela fait désormais plusieurs années qu’elle s’est amincie. Si elle ne parlait pas publiquement de son poids ou de son physique, on peut imaginer qu’elle a fait cela pour sa santé – à l’image de la chanteuse Adèle ou encore de Marianne James qui a suivi un régime pendant le confinement.

Et le travail a payé puisqu’elle affiche aujourd’hui une ligne de rêve. Suivi par 152.000 personnes sur Instagram, elle n’hésite pas à partager des selfies ou des vidéos pour être toujours plus proche de ses fans.

En plein confinement, elle avait surpris ses followers en s’affichant avec une toute nouvelle tête. Ses cheveux étaient coupés et bruns. Mais il s’agissait en réalité d’une perruque, une manière pour elle – comme elle le dit – de passer le temps.

Instagram est aussi parfois l’occasion pour elle de pousser un coup de gueule – bien que cela n’arrive que très rarement. En plein confinement, elle avait été contrainte d’enlever une photo qu’elle avait publié sur le réseau social suite aux messages négatifs qu’elle avait reçu. Elle l’avait remplacé par une autre publication où elle exprimait tout son dégout. On le sait, les réseaux sociaux peuvent être très beaux, mais parfois aussi très désagréables. Et comme tout le monde, elle en paie parfois le prix.

Il est toujours agréable de découvrir que des stars peuvent clairement se métamorphoser. Les internautes peuvent alors prendre exemple et ce sont finalement des exemples qu’ils sont en mesure de suivre. Laurence Boccolini est très appréciée sur les réseaux sociaux et elle est également active, elle a même mis à jour régulièrement son compte Instagram au cours du confinement. Les fans ont eu un véritable bonheur à la retrouver pratiquement tous les jours notamment à travers des vidéos.