Laurence Boccolini très en colère après une polémique déclenchée par l’une de ses photos ! Tous les détails !

En cette période de confinement, les haters semblent plus que jamais de sortie, et notamment sur Instagram, qui semblait pourtant relativement épargné jusqu’ici.

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et le réseau social n’est plus aussi sûr qu’il était par le passé.

À présent, de nombreux commentateurs n’y sont que pour propager leur haine, peu importe le compte concerné.

Laurence Boccolini vient d’ailleurs d’en faire l’amère expérience, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle commence à en avoir par-dessus la tête.

La grosse colère de Laurence Boccolini sur Instagram

Jeudi 30 avril, l’animatrice de « Money Drop » a littéralement laissé parler sa colère sur son compte Instagram, après que cette dernière à partager le cliché d’un couple de commerçants, portant chacun un masque, et accueillant leurs clients avec bienveillance dans leur établissement. Alors que Laurence Boccolini souhaitait uniquement les remercier pour leur travail, malgré les risques inhérents à l’épidémie de coronavirus, les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu, car les commentaires qui suivirent sa publication n’ont pas été à la hauteur de ses espérances.

En effet, la photographie a été particulièrement critiquée par quelques internautes en mal d’attention, obligeant l’inoubliable présentatrice du « Maillon Faible » à retirer cette dernière, pour éviter de blesser inutilement les deux jeunes gens qui y apparaissaient. Néanmoins, elle n’a pas pu se résoudre à procéder dans l’indifférence générale, et a jugé nécessaire de faire une petite mise au point avec certains de ses abonnés. À travers un message très virulent, Laurence Boccolini ne mâche donc pas ses mots, et sincèrement, après les polémiques subies sur Twitter et Facebook, on la comprend aisément.

« Voilà, j’ai enlevé la photo de ce jeune couple adorable, qui porte leurs masques toute la journée pour faire vivre leur petit commerce, où des clients très souvent sans masques et sans gants, ne respectant pas les distances eux, ne se font pas pourrir sur mon mur !!! La boutique était vide, ils ont enlevé leurs masques pour sourire à l’objectif… 1 seconde. Je voulais saluer leur gentillesse et leur courage, et j’ai lu des flots de leçons de morale, de mots violents, de rappels à l’ordre, comme si nous n’étions pas au courant, comme si nous n’étions pas entourés, nous aussi, de soignants et de gens qui souffrent. Désolée pour eux, mais pas envie qu’ils aient à lire tout ça… Ils n’ont pas besoin de ça en ce moment, mais visiblement certains ont besoin de déverser leur fiel sur d’autres et c’est bien triste. » s’exprime-t-elle.

Laurence Boccolini en a marre des réseaux sociaux

Après cette longue tirade sincère, la maman de Willow a reçu un grand nombre de soutiens, de la part de personnalités et d’anonymes, lui demandant de ne pas jouer le jeu de ces gens négatifs.

Sous l’un de ces commentaires adorables, Laurence Boccolini a répondu qu’elle était à bout. Même si elle n’a pas précisé le fond de sa pensée, on peut penser que la négativité des réseaux sociaux est la cause de sa tristesse .

. Déjà, le 22 avril, elle évoquait la possibilité de fermer son compte Instagram, qui ne ferait que suivre ceux qu’elle avait sur Twitter et Facebook.