Laura Smet serait toujours hospitalisée, que se passe-t-il depuis la naissance de son fils ?

La fille de Johnny Hallyday a pu accueillir un très joli petit garçon et, selon Paris Match, elle serait hospitalisée dans une clinique de Paris et plus précisément dans le 15e arrondissement. Il n’y a toutefois aucune déclaration officielle et aucune photo de son fils n’a été partagée sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Il faut alors prendre toutes les rumeurs avec la plus grande prudence.

Laura Smet est-elle sortie ou toujours hospitalisée ?

Il y a un certain flou concernant la présence ou non de Laura Smet à l’hôpital. Si Paris Match affirme qu’elle a pu rejoindre son domicile le 14 octobre dernier, d’autres médias estiment qu’elle serait toujours dans cette clinique. La principale intéressée ou l’heureux papa n’a pas confirmé ou non cette spéculation qu’il faut prendre avec des pincettes.

Personne ne connaît donc la vérité concernant son hospitalisation supposée .

. Laura Smet a toujours été très discrète même avant la naissance de son fils.

Alors que le clan Hallyday tente de se reconstruire, elle n’a jamais souhaité s’étendre sur la question de l’héritage de son père dans la presse.

Il y a donc peu de chances pour que l’enfant se retrouve en Une d’un magazine comme peuvent le faire d’autres personnes, notamment celles attachées au milieu de la télé-réalité. Laetitia Hallyday interrogée dans le cadre de Sept à Huit dimanche 18 octobre a précisé que chacun désormais pouvait se reconstruire puisque la question de l’héritage était terminée. Elle n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet sur TF1.

Seul le prénom du petit garçon serait connu

Rapidement, la presse a partagé le prénom du premier enfant de Laura Smet qui se nommerait donc Léo Jean Didier. Certains ont précisé qu’il s’agissait d’un hommage à Johnny Hallyday puisque son second prénom était Leo et il se nommait en réalité Jean-Philippe Smet. Il aurait ainsi deux prénoms qui appartenaient à l’état civil de son grand-père. Si vous cherchez des nouvelles concernant l’état de santé de Laura Smet, il faudra sans doute attendre qu’elle partage quelques informations sur les réseaux sociaux.

Son compte n’est pas régulièrement mis à jour et elle poste souvent des clichés traditionnels sur Instagram. Il ne faut donc pas s’attendre à un déballage de A à Z de sa vie privée et des photos de son petit garçon. Comme Laetitia Hallyday a pu le préciser, leur famille a été au coeur des médias, tout le monde souhaite par conséquent retrouver désormais une véritable sérénité.