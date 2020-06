Laura Smet : inconsolable après la mort de son père, elle attend un enfant

Un heureux événement que la future maman est heureuse de partager par le biais de Paris Match !

C’est un superbe cliché de la jeune femme que l’on a pu découvrir tout récemment, et qui dévoile une grossesse bien avancée. Cela fait plaisir à voir !

Une photo sublime de Laura Smet



La fille de Johnny a décidé de montrer son superbe baby bump à l’occasion d’une magnifique séance photo, pour un magazine bien connu des amateurs de news people : Paris Match. C’est sur la couverture que l’on découvre cette jolie future maman de 36 ans, qui porte un magnifique maillot de bain noir, sur une plage qui donne déjà des envies de vacances.



Elle est actuellement enceinte de 6 mois, et semble se porter pour le mieux aujourd’hui, en compagnie de son compagnon, et de son petit chérubin à venir. On a hâte de voir ça !

Quelques nouvelles de l’héritage Hallyday

Depuis le décès de leur père, Johnny Hallyday, David et Laura se sont jetés à corps perdu dans une bataille judiciaire contre la compagne de leur défunt père, Laeticia. En effet, ceux-ci ont largement contesté l’héritage, trouvant que les sommes et bien qui leur ont été alloués n’étaient pas suffisants vis-à-vis de l’énorme fortune possédée par leur père.



Par chance, cette querelle sera bientôt derrière la famille Hallyday, puisqu’un accord a été signé entre Laeticia et les enfants de Johnny. Ce chapitre de leur vie est donc bientôt clos, pour le plus grand bonheur des trois protagonistes, bien évidemment.

Des dates plutôt symboliques

Laura Smet n’a de cesse de rendre hommage à son papa de toutes les façons possibles, témoignant ainsi toute l’affection qu’elle ressentait à son égard.



Il y a un an presque jour pour jour, le 15 juin 2019, Laura et son cher et tendre se sont enfin dits oui, et cette journée de noces n’a pas été choisie au hasard, puisqu’il s’agit de l’anniversaire de Johnny, un moment important pour sa fille, qui a souhaité lui offrir ce souvenir, dorénavant intimement lié à lui. Le 15 juin aura donc pour Laura une saveur toute particulière, grâce à ce double événement.



On l’a également retrouvée cette année, le 15 juin 2020, via Instagram, par le biais d’une publication témoignant encore une fois tout son amour à son papa. Et sur cette série de photo, elle nous faisait l’honneur de nous montrer son magnifique ventre de femme enceinte, qui aurait probablement fait beaucoup sourire son cher papa.

Un bébé attendu dans trois mois

Laura va donc passer son été au soleil, en attendant patiemment l’arrivée de ce bébé. Il est prévu pour la rentrée 2020, et fera sans le moindre doute le bonheur de ses parents.

On aurait aimé que Johnny soit encore là pour voir sa fille aussi heureuse, et surtout pour découvrir ce petit fils ou cette petite fille. Néanmoins, on ne doute pas qu’il soit dans le coeur de sa fille aujourd’hui, à chaque étape essentielle de cette grossesse, il le sera donc également lors de la naissance.



Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès la naissance, afin de vous faire parvenir de nouveaux clichés de Laura en compagnie de sa tendre famille !