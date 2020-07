Laura Smet : elle pourrait attaquer Laeticia Hallyday en justice !

Elles ont été les deux femmes qui ont le plus compté dans la vie de Johnny Hallyday. Si le Taulier a porté dans son cœur Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Adeline Blondieau et bien sûr ses filles Jade et Joy, Laura Smet et Laeticia Hallyday occupent une place à part. Très proche de sa première fille, le chanteur lui a dédié Laura, l’une de ses plus célèbres chansons. Quant à Laeticia, ce fut son dernier grand amour, celle avec qui il est resté marié pendant plus de vingt ans. À la disparition de l’artiste, en décembre 2017, les deux femmes se sont montrées unies dans le recueillement. Et pourtant, derrière les visages tristes, se dessinait une autre réalité. La bataille autour de l’héritage de Johnny pouvait commencer et personne n’allait se faire de cadeau. Pendant plus de deux ans, les avocats de Laeticia Hallyday, d’un côté, et de Laura Smet et David Hallyday, de l’autre, se sont violemment empoignés à ce sujet. Avant d’aboutir à un accord, dont la signature a été rendue publique le vendredi 3 juillet.

Confidentialité rompue

Et c’est justement ce fameux accord qui a mis le feu aux poudres. Interviewée par l’hebdomadaire Paris Match dans son édition du mercredi 15 juillet, Laeticia Hallyday s’est laissée aller à quelques confidences : « On a voulu respecter les volontés de Johnny tout en faisant preuve de justice. (…) Laura dispose des droits de la chanson qui porte son nom, ça allait de soi. Johnny ne l’avait pas écrit, mais c’est juste ». Dans la foulée, Laura Smet a accordé une interview à RTL Soir dans laquelle elle déplorait le fait que son ancienne belle-mère ait ainsi pu sembler rompre la clause de confidentialité d’un tel document.

Les avocats de Laura ont été "scandalisés" par l'interview de Laeticia dans Paris-Match. Ils reprochent à l'épouse de Johnny de ne pas avoir respecté les clauses de confidentialité qui entourent l'accord sur l'héritage. Ils réfléchissent à une action en justice.@m6info 3/3 — François Vignolle (@frvignolle) July 16, 2020

Et cela pourrait donc pas en rester là. Sur son compte Twitter, le journaliste de M6 François Vignolle a publié une série de messages où il fait état de la possible action en justice des avocats de Laura Smet contre Laeticia Hallyday : « Les avocats de Laura ont été ‘scandalisés’ par l’interview de Laura dans Paris Match. Ils reprochent à l’épouse de Johnny de ne pas avoir respecté les clauses de confidentialité qui entourent l’accord sur l’héritage. Ils réfléchissent à une action en justice ».

Une part de l’héritage seulement

Dans ses autres tweets, François Vignolle donne également plus de détails quant à l’héritage de Laura Smet et à la somme qu’elle a pu percevoir jusqu’à présent : « Selon nos informations, Laura Smet n’a reçu pour l’heure qu’une grosse moitié de son héritage (1,5 million d’euros). Le reste de la somme (1,12 million) ne sera versé qu’après le désistement de David Hallyday de recevoir sa part d’héritage ».

Cet énième rebondissement dans la guerre judiciaire entre Laeticia Hallyday et Laura Smet intervient alors que tout semblait être rentré dans l’ordre. Cette dernière avait d’ailleurs justement exprimé au micro de RTL son désir de passer à autre chose : « J’ai envie d’être sereine. Je n’ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça ». Il semble que l’apaisement entre les deux femmes ne soit pas encore pour tout de suite.