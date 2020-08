Laura et Nikola refusent l’invitation à manger de Jessica et Thibault : découvrez pourquoi

Le tournage des Marseillais vs Le reste du monde a beau s’être terminé il y a plusieurs jours, cela ne veut pas dire que les candidats cessent de se voir, bien au contraire. Benjamin Samat avait déjà organisé un barbecue il y a quelques jours, l’occasion pour lui de pousser un coup de gueule car il était vivement critiqué par les internautes pour avoir invité Marine et Océane El Himer.

Si Maeva n’était pas venue à ce barbecue par respect pour son amie Alix, l’ex de Benjamin, elle était bien présente pour celui de Jessica et Thibault, contrairement à Nikola et Laura ou encore Manon et Julien. On vous explique pourquoi les deux couples ont décliné l’invitation des marseillais.

Nikola et Laura absents par crainte du coronavirus

Sur Snapchat, Jessica se disait très heureuse car tout le monde avait répondu présent pour son invitation à son barbecue, excepté Julien et Manon – qui sont à Dubaï – et Nikola et Laura. Elle ne précise pas pourquoi le deuxième couple a refusé l’invitation, et ceux-ci se sont donc expliqués sur les réseaux sociaux.

C’est Nikola qui a pris la parole pour expliquer leur absence, et celle-ci est très simple. Laura est actuellement enceinte, le couple préfère donc éviter de se retrouver avec beaucoup de personnes du fait de l’épidémie de la covid-19 :

« Aujourd’hui, il y a le barbecue de Jess et Thibault. Tout le monde y va. On était censés y aller, mais on n’y vas pas. Tout simplement, parce qu’il y a beaucoup de monde. On essaie de minimiser les risques comme on peut. Laura est enceinte, donc on ne veut pas prendre de risques. Autant après le tournage, on a fait un barbecue, mais c’était juste après le tournage. On était entre nous et on avait été testés pendant le tournage. Là, tout le monde a fait un peu des vacances partout. On a un peu peur de ça. On ne va pas prendre de risques inutiles. La santé de Laura et de mon enfant avant tout (…) On voit plus loin que la fête et les barbecues. On essaie de penser à sa santé et celle de sa famille en premier. J’aurais bien aimer y être ».

Jessica Thivenin a repris la cigarette

Sur Snapchat, et alors qu’elle allait parler du barbecue, Jessica Thivenin a tenu à dire la vérité à ses fans, elle qui se considère proche d’eux et ne souhaite pas leur mentir. Lorsqu’elle était enceinte de son petit Maylone, la candidate emblématique des marseillais avait arrêté de fumer. Et elle n’avait pas repris après son accouchement, sans doute habituée au fait de ne plus fumer.

Elle explique qu’elle se sentait même bien mieux quand elle ne fumait plus et espère arrêter, tout en disant à ses fans de ne pas commencer ou de ne pas reprendre. Contrairement à elle, qui s’est malheureusement remise à fumer.

« Je suis dégoûtée je vais me confesser. J’étais confiné dans un hôtel deux jours avant le tournage, ils ont pris les marseillais et nous ont enfermé deux jours. J’étais pas bien de laisser Maylone donc j’ai refumé. Je suis un peu dégoûté d’avoir repris. J’espère que je vais arrêter. J’étais beaucoup mieux quand j’ai arrêté. T’as plus de goût, la peau elle est plus belle, la voix est mieux. J’espère que je vais arriver à arrêter, au moins de septembre je reprends le sport et tout. Je suis pas du tout fière de moi« .

Maylone et Ruby ont pu jouer ensemble

Jessica s’est en tout cas réjouie de la présence de Kévin et Carla car ils sont venus avec Ruby. Or, la jeune maman est contente que Maylone passe du temps avec un autre bébé et qu’il s’amuse avec un enfant de son âge.

Les candidats ont en tout cas visiblement passé un très bon moment tous ensemble autour de ce barbecue et cela montre qu’ils sont toujours très proches, malgré un tournage qui s’est avéré être compliqué pour beaucoup d’entre eux, dont Carla et Maeva – qui n’ont pas hésité à le dire. Pour savoir pourquoi, il faudra attendre le 30 août.