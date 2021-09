Laura Calu devenue maman pour la première fois : Elle partage avec sa communauté la photo de son bout de chou !

L’actrice de la série ‘’Scènes de ménages’’ sur M6 est devenue maman. Laura Calu, puisque c’est bien d’elle qu’il s’agit, a donné naissance à un enfant le lundi 30 août dernier. Un premier geste que la belle jeune dame n’a pas manqué de partager avec ses abonnés sur Instagram. On vous en dit plus dans la suite.

Une nouvelle maman

Très proche de ses fans, la compagne d’Arthur Chevalier avait déjà fait l’annonce de sa grossesse depuis un certain temps. Ce n’est pas tout, puisque l’actrice n’est pas restée silencieuse et a pris l’habitude de donner de ses nouvelles sur Instagram. On l’a donc fréquemment vu partager des publications qui ont toujours reflétées qu’elle se portait bien tout comme sa grossesse.

Ce n’est donc pas étonnant d’apprendre la bonne nouvelle sur son compte. En effet, Laura Calu a accouché il y a quelques jours d’un mignon bébé. Un petit garçon dont elle et son amoureux n’ont pas souhaité partager le prénom.

Celle qui interprète Maeva dans ‘’Scènes de ménage’’ était toute joyeuse, à en croire le somptueux texte qu’elle a partagé avec ses fans. L’actrice y a joint une photo sur laquelle on pouvait voir les petits pieds de son nouveau-né. « Il s’est passé des tonnes de choses dans le monde depuis le 30 août 2021 à 20h50, mais je ne suis au courant de rien parce que mon monde s’est arrêté de tourner sur son premier regard », avait-elle écrit.

Sa communauté lui adresse des félicitations

Certes, Laura Calu a accouché le lundi 30 août 2021. Cependant, ce n’est que deux jours après que la nouvelle de cette naissance a pu atteindre l’oreille des internautes. Très heureux pour l’actrice, ceux-ci n’ont pas caché leur bonheur. Les joies de la maternité pour la première fois de Laura Calu sont partagées par ses abonnés.

On compte environ 5000 internautes ayant réagi à cette publication par des commentaires assez charmants. Plus de 56 000 y ont posé des cœurs seulement après quelques heures qu’elle a posté son message. Laura Calu avait laissé des hashtags d’humour sous son post sur lesquels elle souligne que son fils est le nouveau Drucker.

La première réaction de Laura Calu au sujet de sa grossesse

En avril dernier, Laura Calu avait offert une interview à Télé Star où elle s’était exprimée sur sa grossesse. C’était la première fois où elle pouvait bien se lâcher et n’a pas manqué de se laisser aller. « Je suis hyper bien, d’autant que je suis enceinte de quatre mois », avait-elle laissé entendre.

Peu de jours avant que cette interview ne fasse sa parution, Laura Calu avait déjà partagé un cliché de son ventre arrondi sur Instagram. C’était lors d’une balade avec son compagnon Arthur Chevalier. Ce dernier l’a d’ailleurs demandé en mariage le 1er février 2020, lors de la 100e de son spectacle ‘’Laura Calu en grand’’. Évidemment, la comédienne avait dit ‘’OUI’’.

C’est cette année que Laura Calu fait ses premiers pas dans ‘’Scènes de ménages’’ sur M6. Elle qualifie de ‘’cagole’’ le personnage Maeva qu’elle incarne.