Lara Fabian : sa protégée dans The Voice collabore maintenant avec Carla Bruni, les fans réagissent !

Dans The Voice, un véritable lien peut se créer entre les talents et les membres du jury qui se promettent souvent de travailler ensemble. Mais Gustine, candidate remarquée par Lara Fabian, s'est finalement tournée vers Carla Bruni, ce qui a surpris les fans du concours

Depuis des années, The Voice est l’émission de chant emblématique de TF1. La chaîne est habituée au succès de ces programmes autour de la chanson, elle qui avait cartonné avec Star Academy. The Voice avait tout du phénomène : les audiences étaient particulièrement élevées et les chanteurs en devenir étaient tous prometteurs.

L’émission a permis à certains d’entre eux de briller sur scène et en studio, à l’image de Kendji Girac ou Slimane.

Un nouveau jury pour relancer le programme

Cette année, TF1 a tout miser sur un nouveau jury inédit composé de Lara Fabian, Amel Bent, Pascal Obispo et Marc Lavoine. De véritables stars de la chanson qui ont, sur le papier, convaincu les internautes, étant donné la carrière qu’ils ont tous derrière eux. Amel Bent, la plus jeune des quatre membres du jury, pouvait de son côté utiliser son expérience sur Nouvelle Star pour aiguiller au mieux les candidats qui la choisiraient.

Cependant, lors de la première émission, les critiques ont fusé concernant ce nouveau jury qui, finalement, n’a pas réellement convaincu les internautes. Les audiences n’étaient pas au rendez-vous, même si elles ont cependant pu être boostées par le confinement, tout comme celles de Koh Lanta, autre programme phare de la chaîne.

Lara Fabian, un membre du jury technique et bienveillant

Lara Fabian est sans doute le membre du jury le plus clivant de cette saison. Détestée par certains et adulée par d’autres, elle se retrouvait chaque samedi soir en Tendance sur Twitter. Ses prises de position très techniques sur le chant ont directement plu aux fans de la chanteuse qui trouve sa place plus que légitime. Mais cela agaçait ses détracteurs pour qui l’émission doit avant tout être un divertissement.

En raison de l’épidémie de COVID-19, les épisodes ont été raccourcis, divisés et finalement, l’émission a quitté la chaîne, en attendant de pouvoir organiser les directs dans de bonnes conditions. Lara Fabian, coincée au Québec, n’a pas pu assister au tournage de la finale. C’est finalement Pascal Obispo qui remporte cette saison grâce à Abi, plébiscité par les téléspectateurs.

Gustine, le coup de coeur de Lara Fabian

Gustine a choqué les internautes en interprétant Les Yeux Revolver de Marc Lavoine. Accompagnée de sa harpe, elle a séduit les coachs de The Voice. Et alors que tout le monde pensait qu’elle choisirait Marc Lavoine (étant donné qu’elle avait choisi une de ses chansons), elle a finalement été convaincue par les mots de Lara Fabian, qui a eu un véritable coup de foudre artistique pour elle.

La candidate est arrivée jusqu’en finale. Elle n’aura pas réussi à s’imposer face à Abi et termine deuxième du concours avec 22,5% des voix (contre plus de 53 pour le jeune homme). Mais sa performance finale sur Amoureuse de Véronique Sanson a conquis Lara Fabian qui dira d’elle l’a embarqué avec elle dans son univers.

On imaginait donc très rapidement une collaboration entre les deux artistes, mais la jeune femme a finalement décidé de débuter sa carrière professionnelle en collaborant avec une autre chanteuse connue.

Gustine collabore avec Carla Bruni

Sur les comptes Instagram de Gustine et Carla Bruni, les internautes ont pu être tenus au courant de cette collaboration. Carla Bruni a en effet partagé une photo de Gustine en studio, toujours accompagnée de sa fidèle harpe.

Gustine apporterait ainsi sa touche personnelle sur le prochain album de Carla Bruni, ce qui a quelque peu étonné les fans de Lara Fabian, persuadés que les deux artistes travailleraient ensemble dès la fin de l’émission.

Mais la chanteuse québécoise se trouvant au Québec, et du fait des mesures actuelles strictes liées à la crise sanitaire que nous vivons, il a surement été compliqué pour les deux femmes de se retrouver. Gustine a donc sauté sur l’occasion pour travailler avec Carla Bruni, quand bien même son univers n’ayant rien à voir avec celui de Lara Fabian. Mais au fond cela être un artiste : savoir sortir de sa zone de confort et travailler avec des artistes différents.

De plus, cette collaboration entre Carla Bruni et Gustine ne veut en aucun dire qu’il n’y aura aucune entre elle et Lara Fabian. Tout est question de patience désormais.