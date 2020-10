Lara Fabian raconte sa descente aux enfers à cause de… Céline Dion ! Elle fait des révélations surprenantes !

Parmi les chanteuses à voix francophones préférées des français, Lara Fabian se trouve une place de choix. Tout le monde connait par coeur sa chanson « Je T’aime » et essaye de la chanter avec autant de brio que la chanteuse qui possède un impressionnant organe. Récemment, elle faisait partie du jury de The Voice, l’occasion pour elle de revenir sur le devant de la scène et d’apporter de précieux conseils aux participants.

Les internautes ont en effet mis en avant les connaissances de la chanteuse, véritable technicienne de la voix, elle qui sait comment utiliser au mieux son talent lorsqu’on a la chance de posséder un joli don. Si sa carrière au Canada ou en Europe (notamment en France et en Belgique) est impressionnante depuis plusieurs décennies, elle n’aura pas réussi à conquérir sur le long terme le coeur des américains, pourtant séduits par son album Lara Fabian en 1999. Et nous savons désormais pourquoi !

Un documentaire exclusif centré sur sa vie et sa carrière

Si le documentaire n’est pas encore disponible, la bande-annonce nous laisse entrevoir de quoi il parlera. La chanteuse se montrera moins pudique qu’habituellement puisqu’elle ouvrira les portes de sa maison. Des séquences intimes avec sa fille ont également été enregistrées et Lara Fabian parlera à coeur ouvert, notamment en ce qui concerne les critiques qui ne l’ont pas épargné, bien qu’elle sait qu’elle également défendue par de nombreux fans : « J’ai toujours été très aimée et très détestée« , confesse-t-elle.

Mais c’est le site Le Journal de Montréal qui nous apporte une information exclusive dont traitera le documentaire. L’oeuvre parlera en effet des envies de la chanteuse de conquérir le territoire américain. Malheureusement pour Lara Fabian, rien ne s’est passé comme prévu, et la raison vient de Céline Dion, puisque son équipe ne voyait pas d’un bon oeil l’arrivée de la chanteuse à voix sur un marché dominé par celle qui a notamment interprété la bande originale de Titanic.

Une descente aux enfers pour Lara Fabian

Lara Fabian était à l’époque en contrat avec Sony Music. Son premier album en anglais, Lara Fabian, a connu un joli succès à l’international, l’occasion pour elle de lancer sa carrière aux États-Unis. Après tout, elle en avait le talent. Mais pourquoi tout ne s’est donc pas passé comme prévu ? Tout simplement car Céline Dion était également sous contrat avec Sony Music, et que son équipe ne souhaitait pas voir la chanteuse se retrouver en compétition avec une autre Diva à la voix puissante et appréciée par des millions de personnes.

D’après les informations recueillies par le site internet, « l’équipe de Céline Dion a joué très très dur« , au point où Lara Fabian s’est retrouvée « parachutée vers une autre maison de disques, entourée d’inconnus qui voulaient la transformer en diva pseudo dance ». C’est mal connaître la chanteuse qui ne se reconnait aucunement dans les projets de cette nouvelle maison de disque. « Alors là, non » aurait-elle dit alors que ses nouveaux producteurs lui décrivaient comment ils l’imaginaient chanter sur scène, dans un style très baroque éloigné de son univers – sans oublier qu’ils souhaitaient qu’elle perde du poids et qu’elle change son image. Tout s’est donc arrêté pour elle à ce moment-là : « ma descente aux enfers a commencé« .

Lara Fabian n’est pas rancunière

Lors d’une conférence de presse, la chanteuse a fait savoir qu’elle n’était guère amère par rapport à cette douloureuse période, elle qui est consciente d’avoir été la victime des « règles du jeu« . « Je ne sais pas comment je serais passée à travers ce tordeur. Et croyez-moi, c’est tout un tordeur« . Ne croyez pas cependant qu’il existe une quelconque rivalité entre elle et Céline Dion. Comme le rappelle le site Chartsinfrance, elle avait rappelé en janvier dernier qu’il n’y avait aucune animosité entre elles :

« En quoi quelqu’un qui a été inspirant pour moi aurait pu me faire souffrir ? Les médias se sont servis de ça pour me faire souffrir. Je ne suis pas la seule à avoir été une tête de turc. La liste des personnalités qui ont été ciblées est longue… ».

Aucune date n’a encore été annoncée quant à la diffusion de ce documentaire en France.