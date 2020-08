Lara Fabian a totalement perdu le sourire sur Instagram, une bien mauvaise nouvelle !

Aujourd’hui, Lara Fabian apparaît sur le petit écran puisqu’elle est coach dans l’émission The Voice diffusée sur TF1. Ce n’est toutefois pas pour les besoins de l’émission qu’elle a pu prendre la parole, mais pour rendre un hommage à sa maman.

Ce n’est pas la première qui opte pour cette solution, car tous les artistes utilisent les réseaux sociaux comme Instagram comme des terrains d’écriture et d’expression.

Si vous êtes abonné à ce compte, vous avez sans doute pu découvrir ses propos bouleversants.

Lara Fabian partage un douloureux souvenir

Vous avez pu constater toutes les semaines que Lara Fabian avait la larme facile, elle peut donc pleurer pour tout et n’importe quoi. Cela aurait tendance à agacer les téléspectateurs qui souhaitent également qu’Amel Bent disparaisse de The Voice. La chanteuse est considérée comme insupportable et l’entente avec Lara Fabian ne serait pas celle escomptée. Dans tous les cas, la chanteuse a décidé de prendre la plume pour tenter de s’exprimer et de partager avec ses fans un souvenir particulièrement douloureux même s’il date de 12 mois.

La maman de Lara Fabian se nommait Luisa, elle est décédée l’année dernière et la chanteuse avait fait forcément le déplacement.

Elle a donc publié une photo dans laquelle on peut découvrir Lara Fabian et sa maman, elles semblaient assez complices.

Le cliché est en noir et blanc, il a été clairement apprécié par tous les fans qui ont été nombreux à lui apporter son soutien.

La chanteuse avait déjà utilisé les réseaux sociaux pour tenter de partager sa douleur et sa tristesse.



Elle estimait que cette perte était dramatique et lourde à son coeur. Elle avait également décidé de se focaliser sur les réseaux sociaux pour cette annonce, avant que d’autres comme la presse, ne puissent s’emparer de cette nouvelle dramatique. Elle révélait avec beaucoup de tristesse :

Son âme est venue me serrer dans ses bras une dernière fois cette nuit.

Lara Fabian peut compter sur ses fans

Le 30 Mars 2019, la chanteuse et coach de The Voice se séparait de sa maman, elle devait donc atterrir à Bruxelles notamment pour un dernier adieu. Au cours d’un entretien avec TéléStar, elle avait accepté d’évoquer ce sujet qui n’est pas facile pour cette femme très sensible. Lara Fabian informait les lecteurs qu’elle soutenait forcément son père dans cette situation dramatique, mais elle insistait sur le fait qu’on n’est finalement jamais préparé à la perte d’un être aussi important dans sa vie. Même face à la maladie ou encore à un accident brutal, la mort est vécue de la même façon. L’émotion est souvent au rendez-vous, mais elle peut laisser sa place à la colère, l’angoisse, la panique d’être orphelin ou encore ce sentiment d’être désormais seul contre la vie. Lara Fabian insistait sur le fait que cette période était forcément difficile, mais elle peut tenir sur le soutien de ses proches et de ses fans. Ces derniers sont souvent au rendez-vous pour l’aider.

C’est très difficile. Ça force à profiter de la vie quand elle est là. Cette maladie est un grand enseignement pour moi.

Lara Fabian a montré à maintes reprises qu’elle avait les larmes faciles, car elle peut pleurer pour diverses situations. Il suffit de regarder The Voice le samedi soir pour constater que la chanteuse peut rapidement être prise par une crise de larmes. Ce message est donc bouleversant, mais il a sans doute été complexe à écrire.

Difficile de perdre un proche, mais certains internautes ne comprennent pas cette volonté de toujours partager de telles expériences sur le Web. En effet, pourquoi Lara Fabian parle-t-elle de ces drames ? Pourquoi un an après le décès de sa mère revient-elle sur le devant de la scène avec cette mauvaise nouvelle ? Certains estiment que Twitter qu’elle cherche un peu de compassion.