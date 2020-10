Lamu, la star chinoise de TikTok brulée vive lors d’un direct sur la plateforme ! Son ex-mari mis en examen.

Un drame effroyable vient d’avoir lieu le mois dernier en Chine. Alors que la star chinoise de Tiktok était en train de démarrer un live, son écran est brutalement devenu tout noir et ensuite, plus rien du tout. En fait cela a eu lieu sur la plateforme Douyin, qui est la version mère de Tiktok. En effet, Tiktok est la version occidentale de cette plateforme chinoise. Et la jeune femme était une vraie star dans son pays. La jeune femme avait 782 000 followers et ses publications avaient des millions de like. En fait, elle vivait dans les montagnes d’Aba dans les provinces du Sichuan. C’était une bloggeuse tibétaine très populaire qui racontait sa vie dans les montagnes chinoises.

Un drame horrible lors de son direct

Ce jour-là, elle avait fait un premier direct dans lequel elle chantait des chants traditionnels tibétains. Dans ce premier direct, elle avait aussi envoyé ses bons vœux à sa communauté de fans. Elle a ensuite voulu faire un second direct dans la journée. Or, alors qu’elle allait lancer ce nouveau direct, son écran était devenu noir et ses fans ont entendu des cris et puis plus rien. Ses fans inquiets n’ont plus eu de nouvelles. Ce n’est que deux jours plus tard que la sœur de la jeune femme a pris la parole pour indiquer aux followers de Lamu que cette dernière était entre la vie et la mort suite à une sordide agression de son ex-mari. La jeune femme a aussi lancé un appel aux dons afin de pouvoir sauver sa sœur. La communauté des fans a réussi à rassembler plus de 125 000 euros en 24 heures. Mais hélas, et malgré les efforts des médecins, la jeune femme n’a pas pu être sauvée.

Une victime de violences conjugales

la jeune femme était victime de violences conjugales depuis des années. Or, elle n’a pas été protégée par les autorités. D’ailleurs ce drame secoue actuellement la Chine en raison de la façon dont les autorités du pays traitent, ou plutôt ne traitent pas le problème des violences conjugales. Il faut savoir que la jeune femme avait demandé le divorce en raison des violences qu’elle subissait de la part de son conjoint. La bataille pour la garde des enfants avait d’abord tourné en défaveur de la jeune femme. En effet, la justice chinoise avait contraint l‘influenceuse à partager la garde avec Tang, son futur ex-mari. Or, ce dernier n’acceptait pas le divorce. Il a donc menacé la jeune femme de tuer un des enfants si elle ne se remettait pas avec lui. Là, la justice a quand même fini par donner la garde exclusive des enfants à la mère. Mais visiblement cela n’a pas suffit à cet affreux personnage. En effet, il ne cherchait plus qu’à se venger. Il questionnait tout le monde pour avoir l’adresse de la mère des enfants. Et il a fini par la trouver.

Assassinée en plein direct

Et c’est lors de ce dernier direct que Tang a réussi à s’introduire dans le logement de la jeune femme. L’ignoble individu était armé d’un couteau mais il avait aussi apporté un bidon d’essence. Il a aspergé Lamu d’essence et y a mis le feu. La jeune femme s’est ainsi transformée en torche vivante. Alertés par les cris, les voisins ont prévenus les secours. La jeune femme a été hospitalisée. Mais 90 % de son corps était brulé. Bien entendu les médecins ont tout fait pour tenter de sauver la victime. Mais malheureusement, et malgré leurs efforts, ils n’ont pas réussi. Le mari lui, a été arrêté et il est emprisonné en attendant son jugement. Au vu de ce qui s’est passé, il n’échappera sans doute pas à la peine capitale.