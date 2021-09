L’amour est dans le pré : Jérôme et Lucile bientôt parents… Ils publient un cliché du baby bump qui alerte les internautes !

Les deux amoureux de la saison 15 de l’émission l’Amour est dans le pré vivent le grand amour. Le bonheur de Jérôme et Lucile date de leur rencontre dans le programme de M6. De cette belle histoire est conçu un petit bébé dont la naissance se fera d’ici quelques semaines. Les tourtereaux ont partagé une photo hier 5 septembre où on pouvait voir beaucoup d’amour. Toutefois, bien que Lucile enceinte a un baby bump évident, c’est le ventre rebondi de Jérôme qui attire l’attention des internautes. On pouvait lire plusieurs réactions amusantes sur la toile.

Les chagrins amoureux de Jérôme avant de rencontrer Lucile

S’il y a bien un trait qui caractérise sans aucun doute Jérôme, c’est l’empathie. Par son altruisme et sa sensibilité, la star de l’amour est dans le pré, a spécialement touché les téléspectatrices. Lors de ses discussions avec Karine Le Marchand, le maraîcher n’a pas émis de réserve au sujet de ses chagrins amoureux.

De sa première relation amoureuse, il avait gardé un mauvais souvenir. Alors qu’il n’était encore qu’un adolescent, il a vécu une trahison avec sa première petite amie. Ensuite, il a eu une histoire à 28 ans avec une femme qui a 15 années de plus que lui. Sa compagne du moment avait même divorcé de son mariage pour se consacrer à Jérôme. Il faut croire qu’il était malchanceux puisqu’au bout de 7 années, les sentiments se sont dissipés.

C’était donc avec le cœur en miettes que le céréalier s’était présenté au casting pour l’émission de M6. Son coup de foudre avec Lucile était tout de suite évident et la suite de leur histoire ne faisait aucun doute. Très vite, la jeune femme s’était installée chez l’agriculteur qui en ce moment était âgé de 38 ans.

Depuis, les deux amoureux vivent le parfait amour et attendent même un bel évènement prévu dans quelques semaines : un enfant. Hier dimanche 5 septembre, le couple a publié sur la toile une belle photo ensemble. Il faut dire que les fans n’ont pas manqué de laisser des réactions.

Les internautes mettent plus en lumière le baby bump de Jérôme que celui de Lucile !

Les amoureux profitant de la cérémonie des noces d’un proche à laquelle ils ont été invités prennent une photo. C’est avec de beaux sourires que les deux amoureux ont posé avec en légende sur Instagram ‘’Wedding day’’. Sur la photo, on pouvait voir la magnifique Lucile vêtue d’une robe à fleurs affichant son ventre de 8 mois.

Juste à ses côtés se tenait son homme Jérôme. C’est surtout lui qui a retenu l’attention des internautes plutôt que sa femme. En dehors du joli ventre de Lucile, il faut dire que Jérôme avait également un ventre remarquable. Mathieu, une star qui a également rencontré l’amour dans le programme l’amour est dans le pré ne l’a pas raté.

Il s’est empressé de commenter ‘’Mon Jéjé il a bien mangé’’. Comme lui, ils étaient nombreux à remarquer le ‘’baby bump’’ de l’agriculteur. On pouvait lire plusieurs commentaires délirants à ce sujet. Il faut dire que Jérôme est solidaire avec sa chérie jusque dans les moindres détails.