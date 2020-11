L’amour est dans le pré : Jérôme est complètement sous le choc à cause de Lucie, découvrez toute l’histoire !

Karine Le Marchand est encore une fois cette année à la tête de L’amour est dans le pré dans des conditions absolument inédites avec la crise sanitaire du coronavirus.

L’amour est dans le pré : Lucile a décidé de prendre les devants avec Jérôme !

C’est dans le dernier épisode de l’émission de rencontres préférée des agriculteurs que l’on a pu voir une action dont le principal intéressé, Jérôme en l’occurrence, se souviendra pendant encore très longtemps ! C’est en effet une action qui a même complètement surpris la présentatrice de l’émission Karine Le Marchand après quinze ans d’animation. Cette année, après les épreuves fatidiques de speed-dating, le maraîcher et céréalier Jérôme avait alors choisi deux prétendantes pour le rejoindre chez lui : Lucile et Alicia !

#adp2020 #adp mais Jerome ouvre tes yeux, elle est formidable Lucile pic.twitter.com/yFintAM4Sc — Scar Marylin T Flex (@ScarTflex) October 26, 2020

Comme à chaque saison de L’amour est dans le pré, le candidat a donc reçu à son domicile les deux prétendantes qui étaient prêtes à tout pour séduire l’agriculteur célibataire. Pendant une semaine entière, les deux femmes doivent donc faire le maximum pour séduire et tout savoir sur l’agriculture de plus de 35 ans. Très souvent, c’est le moment de l’émission où l’on peut voir des péripéties incroyables, car en effet le temps est très limitée et les deux femmes doivent tout faire pour donner une bonne impression.

– Jerome: Et sinon, tes loisirs, tes passions. Musicalement, t'es plus quoi?

– Lucile: Je suis plus Boney M#adp2020 pic.twitter.com/XIna1cB5Fo — Charly02 (@Charly02000) October 26, 2020

Dans le tout dernier épisode de L’amour est dans le pré, on a pu voir que les relations entre Jérôme et Lucile étaient de plus en plus grandissantes. Devant le fait accompli, la candidate a décidé d’aller encore plus loin et de montrer qu’elle était bien décidée à prendre le dessus !

Jérôme est choqué par cette action de Lucile !

C’est au moment de faire des récoltes qu’un incident a eu lieu. En effet, Jérôme et Lucile se sont embrassés alors qu’ils étaient en train de travailler ! S’accusant d’abord l’un de l’autre d’avoir fauté, Lucile s’est quand à elle rapidement fait une raison : si l’événement s’est passé c’est que le destin l’a voulu ainsi ! Alors qu’il était complètement sous le choc, Jérôme a alors pris la parole en étant très ému par la situation. Il a en effet affirmé qu’il espérait bien vivre un tel moment mais qu’il a été choqué par la rapidité de l’action. On imagine qu’il aurait peut être préféré prendre un peu plus son temps et même attendre que l’autre prétendante ne soit pas présente à la ferme ?

Ceci étant dit, Jérôme a constaté que sa prétendante avait un fort caractère et qu’elle était déterminée, ce qu’il ne cache pas apprécier ! Mais pour autant, l’histoire est loin d’être terminée et Alicia est toujours dans la course. La candidate va-t-elle chercher un moyen de prendre les devants à son rôle et montrer qu’elle compte bien ne pas laisser sa place à Lucile ?

"Je ne m'y attendais pas du tout" 😘💗

SPOILER Le premier bisou de la saison 15 de #ADP entre Jérôme et …

📺 La suite à découvrir dès 21.05 pic.twitter.com/cNAjZXM6Mu — M6 (@M6) October 26, 2020

L’amour est dans le pré s’est tourné cette année pendant le coronavirus !

Qui aurait un jour pensé que L’amour est dans le pré aurait pu se dérouler dans les conditions sanitaires actuelles ? Les participants de l’émission de télé-réalité ont été contraints cette année de devoir tous passer des tests de positivité pour s’assurer que personne n’était atteint par la maladie.

Cette année encore, l’émission est pleine de promesses et n’a pas fini de voir son lot de surprises arriver. Comment va évoluer L’amour est dans le pré alors que nous sommes en plein de crise de la COVID-19 ? L’émission pourra-t-elle arriver à terme cette année ? Nous devrions le savoir d’ici la fin de la saison…