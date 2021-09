Laëtitia Milot : La comédienne fait de bouleversants aveux au sujet de l’endométriose et son renoncement au rêve d’avoir un second enfant !

Après avoir eu son premier enfant depuis 2018, Laëtitia a appris une nouvelle qui n’est malheureusement pas réjouissante. Elle apprend qu’elle ne pourra plus jamais concevoir. La cause en est l’endométriose, un mal qui la ronge depuis 2013, et qui désormais rend difficile, voire impossible, toute grossesse. Bien qu’elle aurait aimé être maman pour une seconde fois, cela ne restera qu’un rêve irréalisable. La jeune femme se confie.

Laëtitia et son excellent parcours professionnel

Laëtitia Milot connaît du succès dans énormément de choses. La comédienne révélée au public grâce à l’émission Plus belle la vie a fait un long parcours depuis son départ. L’ancienne candidate de la série dramatique de France 3 a participé à de nombreuses séries. Elle est même devenue la tête d’affiche de plusieurs séries. On peut citer La vengeance aux yeux clairs et Coup de foudre à Bora Bora.

Laëtitia a même commencé une belle carrière en tant qu’écrivaine. Ses œuvres écrites explosent dans les librairies et s’accommodent même à la télévision. C’est l’exemple de ses romans comme On se retrouvera et Liés pour la vie. La jeune femme a toujours un planning chargé et se montre plutôt touche-à-tout. Bientôt, elle sortira même un thriller psychologique appelé Sélia.

Il faut dire que Laëtitia a une vie professionnelle très épanouie. Ce qui est encore plus admirable, c’est qu’elle parvient à la mener parallèlement à sa vie de famille. Épouse de Badri depuis 2007, elle a eu la petite Lyana en 2018 qui vient de faire sa rentrée scolaire. À cette occasion, c’est au magazine MagicMaman que l’actrice et écrivaine s’est confiée sur sa vie de mère et femme au foyer.

Elle explique qu’elle donne son maximum pour tout concilier de sorte qu’ils puissent passer du temps les uns avec les autres. Par rapport à la personnalité de sa fille, Laëtitia affirme que c’est une petite têtue. Lyana sait ce qu’elle veut, et comment l’avoir, encore plus quand il s’agit de son papa.

Malgré tout ce bonheur, une triste nouvelle marque la famille

L’endométriose fait partie du quotidien de Laëtitia Milot depuis 2013. Il s’agit d’une maladie sur laquelle elle communique assez dans les médias et sur les réseaux sociaux. Son but est de mettre en exergue ce mal que beaucoup ne connaissent pas encore. Laëtitia se veut plutôt engagée et coopère très activement avec EndoFrance dans le but d’accompagner les femmes.

Quant à sa propre vie, la mère de Lyana révèle qu’elle ne se fait pas d’illusion au sujet d’une seconde grossesse. La première aurait d’ailleurs été un vrai miracle. Selon ses confidences, elle aurait depuis sa dernière opération contre l’adénomyose et l’endométriose, un traitement à vie. La belle femme se confie pendant l’interview et révèle une triste nouvelle : elle intègre l’idée de l’impossibilité d’une deuxième grossesse.

Toutefois, l’actrice ne prend pas cela comme un deuil. Elle demeure optimiste malgré cette tragédie et préfère se consacrer aux autres raisons qui lui donnent une excellente motivation de continuer. Elle reste focus sur l’éducation et le bonheur avec sa petite Lyana, ainsi qu’à son combat pour la joie des autres.