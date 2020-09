Laeticia Hallyday – Terrible nouvelle, le fisc français lui réclame des millions !

Pas facile d’être une veuve millionnaire poursuivie par le fisc, et ce n’est pas Laeticia Hallyday, actuellement sous le coup d’un redressement important, qui va dire le contraire.

Décidément, depuis quelques semaines, rien ne va plus pour celle qui faisait battre le cœur de notre Johnny national.

En effet, non seulement elle est confinée chez elle, sans possibilité de pouvoir faire le shopping qu’elle aime tant, mais en plus, elle est loin de son nouveau chéri resté en France, le restaurateur Pascal Balland. Autant dire que la nouvelle d’aujourd’hui risque de la déprimer un peu plus.

Les immenses dettes fiscales des époux Hallyday

Depuis la mort de Johnny Hallyday, l’héritage laissé par ce dernier est au cœur de toutes les batailles, que celles-ci soient familiales ou fiscales. En effet, hormis les richesses que le chanteur a laissées à sa famille, et particulièrement à sa femme et ses deux petites filles, il y a aussi de nombreuses dettes, dont un redressement fiscal global estimé à plus de 30 millions d’euros, composé lui-même de plusieurs petits redressements fiscaux. Le dossier est d’autant plus difficile que le fisc français s’est montré particulièrement patient avec les époux Hallyday, même s’il a fini par inclure des pénalités pour « manquement délibéré » et « abus de droit ».

Alors que la procédure a démarré en 2011, suite à la perquisition des différentes sociétés de Johnny, la possibilité d’un montage fiscal, pour réduire les charges du chanteur, semble ne plus faire l’ombre d’un doute, surtout depuis la découverte de documents rédigés par l’avocat fiscaliste Michel-Pierre Boutin, qui donne des conseils très précis au comptable du rockeur.

Bien avant son décès, Johnny avait donc entrepris une procédure judiciaire pour faire annuler la saisie de ce document accablant, utilisant le recours au secret professionnel. Toutefois, après la disparition de ce dernier, c’est sa veuve qui a récupéré l’affaire, tentant aujourd’hui d’échapper à une note très salée.

Laeticia Hallyday perd son procès contre le fisc

Malgré la fortune et les très bons avocats de la veuve de Johnny, le procès semblait donc plutôt mal engagé, et d’après les dernières révélations du magazine « Capital » la jolie blonde va bien devoir passer à la caisse.

Le 17 mars dernier, la cour d’appel de Versailles a débouté Laeticia Hallyday de sa demande, estimant que dans ce cas précis le secret professionnel n’était pas une donnée applicable.

La cour détaille également dans son arrêt que le montage fiscal complexe ne fait aucun doute, au regard de la mauvaise interprétation donnée aux biens incorporels, qui permettait non seulement à Johnny d’échapper au paiement de charges fiscales importantes, mais également à sa société, Navajo, de ne pas payer l’impôt sur les sociétés dont elle devait normalement s’acquitter.

Seule victoire dans le dossier pour Laeticia Hallyday, la suppression des pénalités de 80 % pour « abus de droit », remplacées uniquement par des pénalités de 40 % pour « manquement délibéré ».



Si ses avocats ont d’ores et déjà fait savoir que la chérie de Pascal Balland comptait faire appel auprès de la cour administrative de Paris, cette dernière a également porté plainte contre le fisc pour « violation du secret professionnel » et « recel ». Une tentative désespérée avant de voir son compte bancaire allégé ?