Laeticia Hallyday : après les larmes, la veuve de Johnny est de nouveau bouleversée !

La maman de Jade et Joy a les nerfs à fleurs de peau en ce moment. C’est en tout cas ce que se disent les abonnés Instagram de la jolie blonde.

Loin de sa famille et de ses amis à Los Angeles, la vie américaine ne réussit pas à la belle-mère de Laura et David.

Alors qu’un grand ami de Johnny, Mickey Rourke, a rendu hommage au célèbre rockeur sur Instagram, sa veuve en a été toute chamboulée.

Mickey Rourke publie un hommage à son ami Johnny Hallyday

Johnny Hallyday a disparu en décembre 2017, mais pour ses fans et sa famille, le manque est toujours aussi présent. La star du rock a laissé un grand vide dans le cœur de ceux qui l’aimaient, y compris de ses amis.

Légende de la chanson française, Johnny avait su se construire une nouvelle vie aux États-Unis. Là-bas, il avait lié de nombreuses amitiés, parfois même avec des stars internationales.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment un pilier du cinéma américain, Mickey Rourke, vu notamment dans « The Wrestler » ou encore « Iron Man ». Les deux hommes entretenaient une belle amitié, sans que l’on sache trop comment ils s’étaient rencontrés.

À la mort de Johnny Hallyday, l’acteur américain avait été grandement peiné. Sur les réseaux sociaux, il avait partagé de nombreux messages pour lui rendre hommage. En octobre dernier, sous une photo du rockeur, il avait fait part d’une tendre pensée pour le chanteur français.

« La très grande légende Johnny Hallyday et sa belle épouse Laeticia … Tu nous manques à tous, Johnny. Je t’aime mon frère, Mickey. », écrivait la star de cinéma.

Presque trois ans plus tard, l’homme n’a pas oublié son ami, loin de là. Ce vendredi 15 mai, Mickey Rourke a partagé un nouveau montage du chanteur français sur son compte Instagram, rassemblant des photos de sa jeunesse et de sa famille.

En guise de message, le comédien exprime à quel point Johnny lui manque, tout comme il manque à son pays. Visiblement, même si les deux hommes venaient d’un monde très différent, leur amitié était sincère.

Aussitôt, les fans de l’artiste français ont chaleureusement remercié Mickey Rourke de son touchant message. Toutefois, c’est certainement celui de Laeticia qui a le plus marqué l’acteur américain.

Laeticia Hallyday parle de son désespoir sur Instagram

Parmi tous les remerciements que l’on peut lire sous la publication de Mickey Rourke, celui de Laeticia Hallyday est sans doute le plus marquant. En effet, la veuve du taulier s’y montre très bouleversée par les mots de la star.

Après l’avoir vivement remercié pour son amitié, la jolie blonde lui assure être très touchée par ses mots.

Mais ce n’est pas tout, puisque la maman de Jade et Joy lui rappelle à quel point son époux l’aimait profondément.

Au-delà de sa reconnaissance, la chérie de Pascal Balland se laisse aussi aller à quelques confidences. Manifestement, elle avait besoin de crever l’abcès. Ainsi, elle confie qu’il lui a fallu beaucoup de force pour laisser partir l’homme le plus important de sa vie. Surtout que comme elle le dit, le monde a continué de tourner alors que le sien s’est arrêté.

Elle finit enfin son message en affirmant qu’il est difficile de « ne pas sombrer face au manque abyssal de son mari ». Pour Laeticia Hallyday, faire son deuil s’apparente « à gravir une montagne de peine chaque jour ».

Plus de deux ans après la mort de la rockstar, le chagrin et la douleur paraissent toujours de rigueur dans l’esprit de sa veuve. Heureusement, cette dernière a pu trouver du réconfort dans les bras de son nouvel amant, le restaurateur Pascal Balland.

Malheureusement pour elle, le couple ne s’est pas vu depuis plus de deux mois, à cause du confinement respectif des États-Unis et de la France. Pour tuer le temps, son chéri a d’ailleurs rouvert ses restaurants pour des commandes à domicile. Sans doute espère-t-il limiter l’importante perte de son chiffre d’affaires, à l’image d’autres restaurateurs.