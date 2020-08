Laeticia Hallyday revit dans les bras de Pascal Balland !

Il n’y a rien d’étonnant à croiser un membre de la famille Hallyday à Saint-Barthélemy, d’autant plus que le rockeur Johnny Hallyday est enterré sur l’île dans le cimetière marin de Lorient.

Pour la jeune veuve et les filles du célèbre interprète de Que je t’aime, ce joyau des Caraïbes chargé de souvenirs, n’est semblable à aucun autre. C’est dans cette villa familiale renommée “villa Jade” de 500 mètres carrées achetée par le couple, que Laeticia, Jade et Joy séjournent pendant cette fin de période estivale.

Un nouvel homme à la maison pour Jade et Joy

La sculpturale blonde de 45 ans ne se sépare jamais de ses deux filles. Ainsi, comme à l’accoutumée, Jade née le 3 août 2004 et Joy qui fête son anniversaire le 27 juillet 2008, passent de belles vacances reposantes auprès de leur mère et du restaurateur parisien qui partage sa vie, Pascal Ballan.

Les jeunes tourtereaux qui paraissent fous l’un de l’autre se prélassent dans ce décor paradisiaque, un an après leur rencontre, sur cette île. Se délectant dans un confort absolu, ils savourent ce séjour “all-inclusive”, plus proches que jamais. Laetitia Marie Christine Boudou, véritable star local, bénéficie depuis sa résidence de vacances des services du palace de proximité, l’Eden Rock.

L’homme est déjà un intime du foyer féminin. Il était en effet présent à la fête d’anniversaire de l’aînée ce 3 août 2020 à “Saint-Barth”. Jade y fêtait ses 16 ans.

Une femme libérée

Les vacanciers ne se limitent pas au luxe matériel qu’offre la propriété des Caraïbes. Laeticia Hallyday et Pascal Balland jouissent main dans la main des activités sportives et nautiques de l’île.

Ce samedi 22 août 2020 a commencé par une surprise de Laeticia à l’attention de son bel acolyte. Grands amateurs de plongée, Laeticia Hallyday et le brun ténébreux ont revêtu leur combinaison pour faire un remake édulcoré du Grand bleu. Ils ont chaussé leurs palmes, pris leur tuba et se sont élancés à la découverte des fonds marins pour une escapade en amoureux. Elle a partagé dans la foulée une photo baignée d’amour. Elle y a écrit “Bénie” et “Amour”.

En plus de faire ses activités à deux ou en compagnie d’amis, Laeticia, diffuse son trop-plein de bonheur par le biais des réseaux sociaux. La jeune mère a ainsi partagée des photos dans sa story Instagram ce mardi 25 août.

Ses abonnés ont ainsi aperçu un jeune couple visiblement épris de passion. Pascal et Laeticia sont placés au centre de la photo, l’un contre l’autre. Leur sourire éclatant dissimulent leurs amis qui ont pris la pause à leurs côtés.

Cela n’a toutefois pas empêché la sudiste originaire de Béziers et son amant, qui semblent seuls au monde, d’adopter une attitude torride. Ils ont collé leur corps bronzé l’un contre l’autre, sa main est posée sur son torse et ils échangent de doux regards surplombés de sourires qui en disent long…