Laeticia Hallyday : Retour aux États-Unis après d’excellentes vacances en compagnie de son chéri et de ses filles !

C’est la fin des vacances pour Laeticia Hallyday. La veuve de Johnny Hallyday a passé d’excellentes vacances pendant l’été à Saint-Barthélemy avec son compagnon et ses filles. Elle est désormais de retour aux USA.

De belles vacances à Saint-Barthélemy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

C’est désormais officiel, Laeticia Hallyday est partie de l’île francophone. Ce fut un départ très difficile pour la mère de Jade et Joy. On peut lire son chagrin à travers ses posts sur sa page Instagram.

Ça ne fait aucun doute, cette année, les célébrités ont pleinement profité de leurs vacances d’été aux extrémités du monde. Cependant, cela n’a pas été vraiment le cas pour Laeticia Hallyday et sa petite famille. Le clan est pour sa part resté fidèle à ses habitudes.

En effet, la mère est partie avec sa petite famille à Saint-Barthélemy, le lieu où le défunt Hallyday a été enseveli. Ensemble, ils ont passé de bons moments. Cependant, toute chose ayant une fin, Laeticia Hallyday a dû faire son au revoir à ce joli pays.

Ce fut un départ très riche en émotions pour la belle-mère de David Hallyday. Il est facile de s’en rendre compte rien qu’à regarder ses posts sur Instagram le vendredi 27 août dernier.

Sur sa page, la belle blonde a publié une belle image de l’île. Cette dernière a été photographiée par son pote de tous les jours, le réalisateur Pierre Rambaldi. Dans la légende de cette photo a été posté un texte très émouvant.

Laeticia de retour aux USA en Californie

Après tout ce temps, Laeticia Hallyday a finalement foulé le sol américain le lundi 30 août 2021. Son chéri et elle ne se lâchent pas d’une semelle. Les deux compagnons ne voulant pas perdre du temps, ont déjà effectué une petite balade en amoureux dont ils ont profité.

Pour cette virée, c’est en effet Malibu qu’ont choisi Jalil Lespert et la mère de Joy. On peut apercevoir sur une photo prise durant ce moment, une Laeticia toute souriante. Elle avait son chapeau vert et était vêtue d’un gilet de couleur beige.

Il faut dire que la belle Laeticia nourrit toujours une grande flamme pour son Jalil. On l’aperçoit plus heureuse que jamais à ses côtés.

Des souvenirs inoubliables de Saint-Barthélemy

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Il faut dire que les vacances de cet été ont été spéciales pour Laeticia Hallyday. C’est la première fois en effet que toute sa famille est rassemblée avec celle de Jalil Lespert. Oui, le célèbre acteur et réalisateur a emmené aussi ses enfants.

Il s’agit de Aliosha et Gena qu’il a eus avec Bérangère Allaux et de Kahina qu’il a eue avec Sonia Rolland. Ces belles vacances ont également été l’occasion pour Laeticia de célébrer les anniversaires de Jade et Joy.

Pour ses filles respectivement nées le 3 août et le 27 juillet, elle a organisé une grande soirée au domicile familial. Elle n’a pas manqué d’en partager les images avec les internautes sur les réseaux sociaux.

Ce sont là autant de choses qui remplissent ses vacances de très beaux souvenirs en famille.