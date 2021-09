Laeticia Hallyday : Outre le boycott de l’événement prévu en l’honneur du taulier par David Hallyday et Laura Smet, la veuve du taulier est triste de la relation qu’ils entretiennent avec ses filles !

Le fait que David Hallyday et Laura Smet aient refusé de participer à l’évènement prévu en l’honneur de son mari, n’est pas passé pour Laeticia Hallyday. La mère de Jade et Joy se livre sur son ressenti par rapport à cela.

Une esplanade au nom de Johnny Hallyday

Ce vendredi 10 septembre 2021, le deuxième album posthume de Johnny Hallyday est sorti dans les bacs. Puisque c’est le 14 septembre 2017 que le célèbre chanteur est décédé, cette semaine sera donc pleine d’hommages en son nom. D’ailleurs dans la ville de Paris, il y aura bientôt une esplanade qui portera le nom de Johnny Hallyday. Ce sera suivi d’une petite cérémonie d’inauguration organisée par la famille. Toutefois, l’événement sera ouvert aux fans également, qui auront la possibilité d’y assister. Ce sera un moyen pour eux de rendre hommage à leur rockeur défunt.

Si cela a été décidé ainsi, en ce qui concerne les fans de Johnny Hallyday, il semblerait que ce fut une décision de Laeticia. Celle-ci voulait apparemment leur faire plaisir, puisqu’elle a révélé avoir compris que les fans se sentaient abandonnés. La veuve de Johnny Hallyday évoquait là le fait que son défunt mari ait été enterré à des kilomètres de Paris. En effet, c’est sur l’île de Saint-Barthélémy qu’il a été inhumé. Du coup, elle dit comprendre que ce soit difficile pour les fans de faire leur deuil, puisqu’ils n’ont pas d’endroits pour se recueillir.

Le sentiment d’abandon de Leaticia face à David Hallyday et Laura Smet

En plus de l’inauguration de l’esplanade, il y aura également un concert caritatif en l’honneur du célèbre artiste. Malgré les quelques polémiques que cela a suscitées, il y aura quand même plusieurs personnalités présentes pour l’occasion. Toutefois, tous ne répondront pas présents, à commencer par David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés du rockeur. S’exprimant sur ce point, Laeticia Hallyday a évoqué le regret qu’elle ressentait face à leur refus. La veuve Hallyday dans une interview, a révélé avoir invité David pour qu’il fasse une prestation sur scène ce jour-là. Elle voulait que ce dernier chante le titre Sang pour sang, un morceau qu’il avait dédié à son père peu après son décès.

C’est par le biais de son avocat, que David Hallyday a refusé l’offre de Laeticia Hallyday. Il semblerait que celui-ci soit en tournée au moment du concert évènement. La mère de Jade et de Joy a donc trouvé cela dommage, tout en disant que ce sera pour une autre fois.

Quant à Laura Smet, l’actrice est tout simplement passée par Instagram, où elle fait une déclaration pour refuser l’invitation de Laeticia Hallyday. De ce fait, cette dernière s’est montrée peinée par rapport à la situation. D’après la veuve, elle ressent un sentiment d’abandon. Pour Laeticia Hallyday, Jade et Joy n’existent plus pour David Hallyday et Laura Smet. Cependant, elle dit garder espoir pour que les choses évoluent avec le temps.

La jeune veuve espère que ses filles pourront un jour, retrouver leur frère et sœur.