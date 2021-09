Laeticia Hallyday : La veuve du rockeur à une bonne raison de ne pas se marier avec son nouveau petit ami Jalil Lespert !

Cela fait plusieurs mois que le couple de Laeticia Hallyday et Jalil Lespert perdure. Tous 2 semblent vivre le grand amour, et ne se cachent nullement des caméras. Si certains pensent que le mariage pourrait bientôt être au programme, dans une récente interview, la veuve du rockeur a dit le contraire.

Pas de mariage en vue pour Laeticia Hallyday !

Laeticia Hallyday semble revivre, depuis que Jalil Lespert est entré dans sa vie. Depuis, les tourtereaux ne se quittent plus. Pour ajouter à leur bonheur, leurs enfants respectifs ont bien pris leur rapprochement, et tout le monde s’entend bien. Il y a peu, la mère de Jade et Joy a confié que pour elle, son actuel petit ami a été une rencontre inattendue et merveilleuse. On était le dimanche 12 septembre 2021, et Laeticia Hallyday a révélé ce qui l’apaisait chez le réalisateur de 45 ans. En effet, ce dernier ne se projette pas trop vite, et il est une personne bienveillante.

Depuis un moment, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert vivent ensemble aux USA, à Los Angeles. C’est donc du sérieux, mais malgré tout, la jeune femme n’a aucunement envie de se remarier. D’ailleurs, elle a révélé avoir entendu des rumeurs sur un potentiel mariage entre eux, ce qu’elle a immédiatement démenti. La mère de Jade et Joy affirme d’ailleurs qu’elle n’était sûre de se remarier un jour. De même, Laeticia Hallyday dit ne pas être prête à franchir ce pas.

Laeticia Hallyday a présenté son petit ami à son défunt mari

La veuve du rockeur affirme que Jalil Lespert lui a redonné goût à la vie. Elle a révélé qu’elle n’arrivait pas à trouver le bonheur, sans avoir l’impression de tromper son défunt mari. Rappelons que celui-ci s’en est allé en 2017. Quant à Jalil Lespert, Laeticia Hallyday informe qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre, avec le temps, alors même qu’ils ne s’étaient pas encore rencontrés. D’ailleurs, leur 1er baiser date du mois d’octobre 2021.

Malgré tout, cela n’a pas été simple pour Laeticia Hallyday, qui continuait d’avoir l’impression de tromper son défunt époux. Elle a alors ressenti le besoin de faire les présentations entre Jalil Lespert et feu Johnny Hallyday. La mère de Jade et Joy affirme qu’elle continue de s’adresser à Johnny Hallyday, même si pour certaines personnes, cela peut paraître bizarre.

En attendant, le programme de Laeticia Hallyday est bien chargé en ce jour du mardi 14 septembre 2021. En effet, elle devra assister à l’inauguration d’une esplanade à Paris, qui portera le nom de Johnny Hallyday. Après cela, c’est ce même jour qu’il y aura le concert en hommage au rockeur décédé, et elle devra donc y être.

Ce concert sera retransmis en direct sur la chaîne de télévision France 2. Notons que l’événement se tiendra dans la salle de concert mythique de Johnny. Il s’agit de l’Accord Arena, et cet endroit doit renfermer de nombreux souvenirs pour Laeticia Hallyday. Sur place ou à la télé, les fans pourront en profiter.